Gabar tanker trafiğini artırdı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), boru hatları ile taşıma olmayan muhtelif sahalardan üretilen petrolü Batman'daki AP2 Ham Petrol Boşaltım Tesisi'ne taşıyor. Tesise halihazırda Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'tan petrol tankerleri geliyor. Her gün 200 tankerlik petrolün lojistiği sağlanıyor. Yeni Şafak ekibi olarak petrol lojistik operasyonunu AP2 Ham Petrol Boşaltım Tesisi'nde takip ettik.

ÜRETİM GİBİ NAKLİ DE TİTİZ

Batman ve çevre illerden elde edilen, ekonomik olmaması sebebiyle boru hattı çekilemeyen yerlerdeki petrol, tırlarla söz konusu tesise nakil ediliyor. Bunun yanı sıra rezervin miktarı, kuyunun gidişatı boru hattının mı yoksa tankerin mi tercih edileceğini belirliyor. Bu nakil esnasında tıpkı petrolün üretim aşamasında olduğu gibi titiz bir çalışma yürütülüyor. Batman, Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'taki kuyulardan alınan petrol tankerlere yükleniyor. Petrol, gravitesine, kirlilik durumuna, içindeki su miktarına ve ph değerine göre tankerlere alınıyor.

AYDA BİR TARAMA

Bu işlemlerin ardından tankerler yola çıkıyor. Tesise ulaştıklarında tankerlerin her biri tek tek giriş izni alıyor. Ardından tanker kantara giriyor. Burada dolu bir şekilde tartılıyor. Kantarda sorumlu personele nereden geldiğinin, kaç varillik petrol taşıdığının bilgilerini veriyor ve tankerlerin mühürleri kontrol ediliyor. Tankerlerin şoförleri her ay bir kez güvenlik taramasından geçiyor.

Tankere onay verildikten sonra tanker vanaya yanaştırılıyor. Sorumlu personel vanayı açmadan önce tankerden alınan iki numuneyi tesisin içindeki laboratuvara götürüyor. Buradaki teknisyenler tanker nereden geliyorsa, o kuyudan daha önce gelen petrol değeriyle yeni gelen ürünün değerini karşılaştırıyor. Petrolün aynı kuyudan geldiği teyit ediliyor. Her kuyudan gelen petrolün farklı bir değeri var. Bunlar, kuyudan çıktığı haliyle, işlenmeden geldiği için birbirine karıştırılmıyor. Ardından vana açılıyor. Tankerdeki petrol boşaltılıyor, boşaltılan petrolün ne kadar olduğu hesaplanıyor ve tanker yeniden üretim kuyusuna doğru yola çıkıyor.

ŞIRNAK TANKER SAYISINI ARTIRDI

Tesise, Şırnak'taki petrol keşfinden önce günlük 60-70 tanker geliyordu. Şırnak'taki keşif ile birlikte bu sayı 200'e çıktı. 200 tanker tesise günlük 35 bin varil petrol teslim ediyor. Tesiste 7 tane 15 bin varillik tanker bulunuyor. Bunların dışında 7 tane de ince petrol tankeri var. Tankerlerin kapasitesi 60 ton ancak her bir tankere maksimum 40 ton yükleniyor. Bir tankerde maksimum 230 varil petrol oluyor. Bir tankerdeki petrolün boşaltımı yaklaşık 30 dakika sürüyor. Ham halde gelen petrol gaz ve sudan ayrıştırılarak, BOTAŞ’a aktarılıyor. Tesisten BOTAŞ’a toplam 4 hat bulunuyor. Tesise yeni hatlar çekildi. Bu revizyon ile birlikte eskiden 8 saat süren pompaj işlemi şu anda 4 saat sürüyor.











