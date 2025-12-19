Gayrimenkulde fiyat artış hızı normalleşti

Makro sıkılaşma politikaları, finansman modellerindeki dönüşüm, göç hareketliliği, ulaşım yatırımları ve yaşam tarzı tercihlerindeki kaymalar; konut, arsa ve ticari gayrimenkul segmentlerini farklı yönlerde etkiledi. Yatırımcıların odağı stratejik lokasyon, erişilebilir finansman, kira potansiyeli ve bölgesel değerleme farklarına kayarken; çeper ilçelerde ivme, turizm koridorlarında güçlenme ve çok kanallı finansman modeli yılın belirgin başlıkları arasında yer aldı. GABORAS’ın kapsamlı analizine göre 2025’in EN’leri; ülke genelinde talebin, fiyat hareketliliğinin, yatırım eğilimlerinin ve yaşam trendlerinin hangi bölgelere kaydığını açıkça ortaya koydu. Fiyat artış hızının normalleştiği, finansmanda çok kanallı yapının güçlendiği ve bölgesel ayrışmanın belirginleştiği 2025; hem yatırımcı hem de hane halkı davranışlarının yeniden şekillendiği bir döneme işaret ediyor. 2025’in en çok değer kazanan ilçeleri Ankara Etimesgut, İstanbul Çekmeköy, İzmir Bayraklı, Bursa Nilüfer ve Antalya Konyaaltı olarak sıralandı. Bu bölgelerdeki yükselişte yeni ulaşım projeleri, sınırlı arsa arzı, göç kaynaklı talep artışı ve yeni konut projeleri etkili oldu.