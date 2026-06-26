Gayrimenkulde inovasyon zamanı

Gayrimenkul sektörünün geleceğine ilham veren fikirleri ve yenilikçi çözümleri kamu, üniversite, özel sektör, yatırımcılar ve girişimcilik ekosistemiyle buluşturan 'Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026'nın ikincisi dün İstanbul'da başladı. Zirve, bu yıl "Her İcat, Yeni Bir Milat" temasıyla düzenleniyor.

500 BİN SOSYAL KONUT START VERDİ

Zirvede konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odağında sektörün geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini kaydetti. Bulut, 500 bin sosyal konut projesini 81 ilde hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu vesileyle vatandaşlarımızın güvenli, nitelikli ve erişilebilir konutlara ulaşmasını sağlıyoruz" dedi. Bulut, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için 64 ilde 20 bin konutluk projeyi hayata geçirdiklerini de anımsattı.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU YOLDA

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz ise, "Bu yıl çok daha güçlü bir katılımla bir aradayız. 1.000'in üzerinde katılımcı, 60 teknoloji girişimi, 20 yatırım fonu, kamu kurumları, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle ortak üretim kültürünü büyütüyoruz" diye konuştu. Yılmaz, PropTech (gayrimenkul teknolojileri) ve ConTech (inşaat teknolojileri) girişimlerini sektörün geleceğine yön verecek stratejik alanlar olarak gördüklerini belirterek, "EKİP çatısı altında olgunlaşan girişimlerimizi finansman yönüyle de desteklemek amacıyla bir girişim sermayesi yatırım fonunu hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.



