TOKİ inşaata dinamizm getirdi

Devletin konut arzını artırmaya yönelik önemli adımlar attığını belirten DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hayata geçirdiği projeler ve yeni satış uygulamalarının sektöre katkı sağladığını söyledi. "Devlet üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. TOKİ çok önemli projelere imza attı. Son hayata geçen projeler özellikle çok iyi. Sosyal konut ve son 64 ildeki kurasız satışla birlikte konut arzı artıyor. Sektörün geleceğini umutlu görüyorum" diyen Yılmaz, gayrimenkul sektörünün önümüzdeki dönemde yeniden hareketleneceğini ifade etti. Faizlerde beklenen düşüşün sektöre olumlu yansıyacağını belirten Yılmaz, vatandaşların da yatırım ve tasarruf konusunda adım atması gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, Emlak Konut GYO güvencesiyle geliştirilen Ataşehir 173'te 1+1’den 3+1’e kadar farklı daire seçenekleri sunduklarını da vurguladı.