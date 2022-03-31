Geleceğin bilim insanları Harvard Sabri Ülker Merkezi’nde yetişiyor: Hayalimiz bağımsız bilim enstitüsü

Harvard Sabri Ülker Merkezi, ses getiren bilimsel araştırma ve keşiflere imza atıyor. Dünyaca ünlü Türk akademisyen ve bilim insanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in liderliğinde çalışmalarını devam ettiren Sabri Ülker Merkezi’nin 2021 çalışmaları İstanbul’da anlatıldı.

MEVZUAT DÜZENLEMESİNE İHTİYAÇ VAR

“Bilimin önemine duyduğumuz inanç bize ailemizin mirasıdır. Bu mirası gelecek nesillere emanet etmek üzere layıkıyla yaşatmayı milli görev addediyoruz” diyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Merkezimizin 10’uncu yılında Türkiye’de de bir bağımsız bilim enstitüsü kurmayı hedefliyoruz. Bu en büyük hayalimiz” dedi. Türkiye’de mevcut mevzuata göre bilimsel enstitülerin sadece üniversite bünyesinde faaliyet gösterebildiğini hatırlatan Ülker, “Mevzuatta düzenlemelere ihtiyaç var. Bilimin ülkemizde de yeşermesi için bu değişikliklere ihtiyaç var. Bağımsız araştırmaların yürütülebileceği enstitüler, ülkemizde bilimsel verimliliği artıracaktır. Türk bilim insanlarına destek oluyoruz. Merkezimizin bugün dünyamız için bilim üretmesi ve gelecek için bilim insanları yetiştirmesi de göğsümüzü kabartıyor” diye konuştu.

REKLAM

Bilim dünyasında ses getiren çalışmalara ve heyecan yaratan nkeşiflere imza atan Harvard Sabri Ülker Merkezi, tüm dünyadan nbilim insanlarına ev sahipliği yapıyor. Farklı ülkelerden 23 bilim insanının çalıştığı merkezde 5 Türk araştırmacı görev alıyor.

FABKIN HORMONUNU KEŞFETTİLER

Harvard Sabri Ülker Merkezi’nde Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil liderliğindeki araştırma ekibi; 2021 yılında, metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olan ve hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin iyileşmesinde önemli bir rol oynayan FABKIN hormonunu keşfetti. Aralık 2021’de Nature’da yayınlanan makale, vücudun yağ hücrelerinden salgılanan FABKIN’in kan seviyelerinin, tip 1 veya tip 2 diyabetli farelerde ve insan deneklerde anormal derecede yüksek olduğunu gösterdi. Genetik ve biyokimyasal çalışmalar, FABKIN hormonuna yönelik tedavi yöntemlerinin klinik öncesi modellerde diyabet tedavisinde çok umut verici olumlu etkilere sahip olduğunu ortaya çıkardı ve insan uygulamaları için geçiş sürecini başlattı.

10 milyon çocuğa dengeli beslenme eğitimi

Genel Müdür Begüm Mutuş ise Sabri Ülker Vakfı’nın 11 yıldır gıda, beslenme ve sağlık alanında en doğru ve en güvenilir bilgiyi topluma aktararak toplum bilincini en üst seviyeye taşımayı kendine misyon edindiğini vurguladı. Mutuş, dengeli beslenme eğitimi konusunda şimdiye kadar 10 milyon öğrenciye ulaştıklarını da ifade etti.

İnsülin direncine yol açan yeni bir yapı keşfi

Araştırma ekibinin 2021’deki bir diğer keşfi; obezitede yağ dokusunun neden olduğu inflamasyonu etkileyen ve insülin direncine yol açan yeni bir mekanizmanın bulunması oldu. Sabri Ülker Merkezi araştırmacılarının öncülük ettiği ve metabolizmanın kontrolünde yepyeni bir kavram ortaya koyan bir başka çalışmada, 9 Mart 2022’de Nature dergisinde yayımlandı.

REKLAM

HAYAT Harvard Sabri Ülker Merkezi'nden yeni keşif