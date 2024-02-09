Girişimciliği odağına alan Genç MÜSİAD’ın ana hedefi İstanbul’u girişim merkezi yapmak

Globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilme misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Genç MÜSİAD, UGİK’24 ile birçok değerli iş adamı, girişimci ve karar vericiyi bir araya getirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleri ve Genç MÜSİAD ev sahipliğinde bu yıl 8.’si düzenlenen UGİK, “Global Harmony” ana temasının taşıyıcıları olan; “Simplicity”, “Harmony” ve “Opportunity” başlıkları ile günümüz iş dünyasına önemli bir perspektif sundu. Kongreye, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, UGİK İcra Kurulu Başkanı Mağsum Usta ve çok sayıda genç girişimci katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Bakan Bolat: “Sürdürülebilir girişimleri desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz”

UGİK’24’te konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç MÜSİAD'ın kuruluş dönemlerine atıfta bulunarak, projenin Türkiye'ye on binlerce iş insanının katılımını sağladığını söyledi. Bolat, girişimciliğin erken yaşlarda başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, Türkiye'nin girişimci ruhunu ve ekonomik dinamizmini temsil ediyorsunuz. Benim 3G sloganım vardı: 'Türkiye'nin Geleceği eşittir Girişimcilerimiz ve Gençlerimiz.' Az önce stantlarını ziyaret ettiğimiz genç girişimcilerimizin ne kadar başarılı işler yaptığını görmekten memnuniyet duydum. Ticaret Bakanlığı olarak gençlerimizin ve girişimcilerimizin potansiyelini azami düzeye çıkarmayı ve uluslararası rekabet güçlerini artırmayı hedefleyerek, sürdürülebilir girişimleri desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güçlü ihracat yapabilmek ve sürdürülebilir olmak açısından inovatif, yenilikçi, katma değeri ve markalaşma değeri yüksek ürünlerle ancak bunu başarabiliriz. 2002 yılında kilogramı 0,55 dolar olan ihracatımız bugün 1,37 dolar konumunda ve biz bunu daha da yukarılara, katma değeri ve marka değeri yüksek ürünlerle çıkarabileceğiz."

"Artık sizin için pazar sadece kendi köyünüz, bölgeniz, ülkeniz değil ve yetmeyecek"

Bakan Bolat, UGiK gibi platformların gençlerin girişimciliklerine olan etkisine değinerek, Türkiye ekonomisini güçlendirmeye çalışacak bütün çabalarda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. "Global Harmony" teması çerçevesinde dikkate alınması gereken konulara işaret eden Bolat, "Artık sizin için pazar sadece kendi köyünüz, kasabanız, ilçeniz, şehriniz, bölgeniz, ülkeniz değil ve yetmeyecek. Mutlaka dünyayı da küresel pazarları da hedeflemek zorundasınız. Siz hedeflemezseniz küresel pazardaki rakipler gelecek, sizi ülkenizde rekabete zorlayacak. Siz onların evine gitmediğiniz takdirde onlar sizin kapınızı çalacaktır." şeklinde konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı

Asmalı: “Filistin Kırmızı Çizgimizdir”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, son dönemde ortaya atılan MÜSİAD üyelerinin İsrail ile ticaret yaptığı iddialarını net bir dille yalanladı. Asmalı sözlerine şöyle devam etti:





“Son zamanlarda yaptığımız bu yardımları ve kampanyaları karalama yönünde birtakım çabalar var. MÜSİAD üyelerini töhmet altında bırakan çeşitli söylemler ortaya çıkabiliyor. Üyelerimizin İsrail devletiyle 7 Ekim’den sonra ticaret yaptığını öne sürmeleri de bu iddialar içindeki en vahim olanları. Bu program vesilesiyle bir kez daha belirtmek isterim ki; böyle bir durum söz konusu değil. Oradaki ticareti ikiye ayırmak lazım. Birincisi İsrail işgali altındaki bölgelerde ticaret yapılan Arap müslüman iş adamları ile yapılan ticaret, ikincisi siyonizm destekçisi yahudilerle yapılan ticaret. Biz birinci kapsamda yapılan ticarete; orada 7 milyona yakın Filistinli kardeşimizin temel ihtiyaçlara erişimi için yapılmasının sakıncası olmadığını ifade ediyoruz. Ama ikinci kapsama giren ticareti asla doğru bulmuyor ve yapılmaması gerektiğini buradan ifade ediyorum. Öte yandan ülkemizdeki samimi ve iyi niyetli gençlerimizi Filistin davasına sahip çıkmaya teşvik ediyor ve bunu destekliyoruz. MÜSİAD olarak farklı saiklerle odağı başka yönlere çevrilmek istenen gençlerimizi koruyacak ve değerlerimizi birlikte savunacağız.

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel: UGIK 2024’te temamız ‘The Global Harmony’

UGİK ile gençlerin iş dünyasındaki gelecek vizyonunu aktardıklarını belirten Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, kongrenin temasına atıfta bulunarak ise şunları kaydetti: “Bizim tüm dünyayı saracak bir uyumu içimizden çıkartmamız, ülkemizden başlayarak yaymamız gerekiyor. Tarihimizin bize verdiği manevi miras başta olmak üzere bu ülkenin sahip olduğu pek çok şans var. Ama gerçekten, belki de en önemlisi işte bu salonda bir temsilini gördüğümüz beşerî servetimiz. Yolumuz, MÜSİAD çınarının gölgesinde sürekli yaptığımız, memleketimizin hedefleri ile aynı ufka bakan ticari çalışmaları arttırarak gerçekleştirmek. Bugün büyük MÜSİAD Ailesi neredeyse ülkemizin gayri safi milli hasılasının dörtte birini oluşturmakta. Uzay sanayisinin, yapay zekanın, ileri teknolojinin tüm dengeleri değiştirdiği, bunun yanında; sürekli azalan kaynakların, savaşların başta bizim bölgemizde tekrardan canlandığı zamanlardayız.”





“GM2 ile MÜSİAD’ın güçlü hinterlandını girişimcilere açıyoruz”

Girişimcilere verdikleri önemi göstermek amacıyla bu dönem derneğin içinde yer alacak Genç MÜSİAD Girişimcilik Merkezi GM2’nin lansmanını yaptıklarını belirten Cahit Ertemel, “Girişimcilik Merkezimizin amacı; girişimlerin MÜSİAD’ın sahip olduğu bilgi, sermaye ve bağlantılar ile büyüyüp globalleşmesidir. En önemli misyonu ise MÜSİAD’ın güçlü hinterlandını girişimcilere açıp girişimlerin cirosunu artırmak ve dünyaya açılmalarına destek olmaktır. Ekosistemde yer alan tüm paydaşlar ile bağlantısı olacak bu merkezimiz, odaklandığı alan ve çalışma sistemi ile bir ilk olacaktır. Buradaki ana hedefimiz İstanbul’u dünyanın en önemli girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmektir” dedi.





‘‘500 milyon dolardan fazla katkı sağladık!’’

Genç MÜSİAD olarak, kolektif girişimciliğin bayrak taşıyıcısı olduklarını kaydeden Ertemel sözlerini şöyle tamamladı: "Genç Ticaret Elçileri projesi ile ülkemizde bulunan uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi verip firmalarla buluşturarak, ülkemiz ihracatına şimdiye kadar 500 milyon dolardan fazla katkı sağladık. Yapay zekada, dijital çözümlerde, siber güvenlikte, akıllı tarımda, katma değerli sanayi ve üretimde bu bayrağı gençler olarak, Türkiye ve başka ülkelerde ticaretimizle taşıyacağız. 30 yaş altı 38 milyonun üzerinde gencin olduğu çok kıymetli bir ülkeyiz. Dünya genelinde 400 milyar liraya ulaşmış bilişim teknolojileri ekonomisine, bu yaş grubu gençlerimizin katılması ülkemizi çok ileri taşıyacaktır. İşte bu yüzden ana odağımız girişimcilik."

Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve UGİK İcra Kurulu Başkanı Mağsum Usta

Mağsum Usta: “UGİK ile globalleşen dünyanın yeni kavramlarına odaklanacağız”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda UGİK İcra Kurulu Başkanı olan Mağsum Usta, UGİK’24’ün Türkiye’nin ikinci yüzyılının ilk genç iş insanları buluşması olma özelliğine vurgu yaparak, bu kongrede globalleşen dünyanın yeni kavramlarına odaklanacaklarını belirtti. Kongrenin ana başlığı olarak seçilen “the Global Harmony" teması ile farklı düşüncelerin, farklı kültürlerin bir araya gelerek güçlü bir uyum oluşturmasının amaçladıklarının altını çizdi.





Hep birlikte; daha sürdürülebilir ve daha uyumlu bir dünya yaratma vizyonu ile Global Harmony ana temasının taşıyıcıları olarak kendilerine Simplicity, Harmony ve Opportunity olmak üzere 3 konu belirlediklerini söyleyen Usta, “Simplicity; karmaşıklığın içinde sadeliği yakalamak ve iş süreçlerine bunu yansıtmaya odaklanıyor, Harmony; değişimle oluşan uyumsuzlukta ahengi yakalama üzerine yoğunlaşıyor, Opportunity ise globalde kuralların değişmesi ile oluşan fırsatı görmek ve yakalamak üzerine harekete geçebileceğimiz alanları netleştiriyor.” dedi.





Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Küresel Fırsatlar ve Kolektif Girişimcilik" Panelinde Konuştu

Kongre kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Fırsatlar ve Kolektif Girişimcilik" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda 260 milyar doların üzerinde yatırım çektiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Türkiye, 2002 yılı öncesinde dünyadaki uluslararası doğrudan yatırım hareketlerin yalnızca binde 2'sini çeken bir ülke iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği döneminde dünyadaki yatırımların kabaca yüzde 1'ini çeken bir ülke oldu" dedi.





Türkiye'nin, ikinci yüzyılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediğini dile getiren Dağlıoğlu, bu hedefe ulaşma kapsamında uluslararası doğrudan yatırımlar pastasından alınan payı yüzde 1,5'e çıkarmak istediklerini anlattı.

Türkiye'nin dünyadaki sıkıntıların ve krizlerin arttığı bir dönemde geniş bir coğrafyada istikrarın ve diplomasinin merkezi olan bir ülke olma hedefi taşıdığını dile getiren Dağlıoğlu, "Özellikle son dönemdeki yatırımlarda bu perspektif var. Yatırımcıların özellikle pandemi sonrasında ihracat odaklı işlere çok yatırım yaptıklarını görüyoruz." şeklinde konuştu

İş dünyası temsilcileri UGİK’24 kapsamında bir araya geldi





Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası pek çok ismin katılımıyla gerçekleşen UGİK’24; kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri, akademi ve medya dahil çok sayıda paydaşı ve üç bine yakın katılımcıyı bir araya getirdi.





Kongreye aynı zamanda; Enterprise Singapore Bölge Direktörü Yogeindran Thiayagarajah, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Altınay Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Delta V Genel Müdürü Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, Baltaş Grubu Kurucu Ortağı Prof. Dr. Acar Baltaş gibi birbirinden önemli isimler, UGİK’24’te bir araya geldi.

Kongrede, genç iş adamlarının ilham veren girişim ve başarı hikayelerinin anlatıldığı “Next Gen” paneli konuşmacıları arasında; EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, BinBin Kurucu Ortağı Kadir Abdik yer aldı.





Fırsatları makro ölçekte gören, yaşatan ve stratejisini planlayanlardan dinlenilecek olan “Next Era” panelinde ise konuşmacı olarak; Robert Bosch VC Genel Müdürü Luis Llovera, Marvell Technology Başkanı Raghip Hussain, HepsiGlobal Genel Müdürü Emin İmer gibi isimler tecrübelerini aktardı.





Kongre, öğleden sonra lansmanı yapılan GM2’nin Start-Up Lounge alanı gezildikten sonra sona erdi.







