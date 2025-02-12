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Görülmeyeni de vuracak: Türkiye'nin yeni avcısı 'GÖKDOĞAN'dan tam isabet

Görülmeyeni de vuracak: Türkiye'nin yeni avcısı 'GÖKDOĞAN'dan tam isabet

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:5512/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu.
GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKDOĞAN'ın atış testinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, "Ülkemizin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurdu. Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKDOĞAN'ın atış testinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Kacır, "Ülkemizin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN, atış testinde hedef uçağı tam isabet vurdu. Kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi" dedi.

'Gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Havadan havaya füze yeteneği, hava hakimiyeti ve caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri. GÖKDOĞAN, bu alandaki yerli ve milli gücümüzü perçinleyen stratejik bir adım. Bu başarıda emeği geçen Başta TÜBİTAK SAGE olmak üzere tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi ve sanayimizi tebrik ediyorum. Güçlü Ar-Ge, güçlü iş birliği, güçlü Türkiye"
ifadelerini kullandı.


#Gökdoğan
#Mehmet Fatih Kacır
#görüş ötesi füzesi

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