Ekonomi Güneydoğunun yıldız ihracatçılarına ödül
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneydoğu'nun yıldız ihracatçılarına ödül

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracatı gerçekleştiren ilk 100 firma, düzenlenen tören ile “İhracatın Yıldızı” ödülü verildi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Güneydoğunun yıldız ihracatçılarına ödül
“İhracatın Yıldızı” ödülü 100 firmaya verildi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracatı gerçekleştiren ilk 100 firma, düzenlenen tören ile “İhracatın Yıldızı” ödülü verildi.

Gaziantep’teki törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ihracatın Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekti: “İhracatımızın büyümeye katkısı son çeyrekte 6,8 puan olarak gerçekleşti. Toplam 3 çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı yüzde 5,1’dir. TİM Başkanı İsmail Gülle ise pandemi döneminde tedarik zincirinden kopmamanın sağladığı avantajlarını anlattı. Gülle, “Bu avantaj sayesinde daha önce hiç yapmadığımız ülkelerle 23 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Hedefimizi artık her ay 20 milyar dolar ve üzeri ihracat olduğunu görürsek önce 250 milyar dolar akabinde de 300 milyar dolar rakamına çok rahat ulaşırız" dedi.

GÜNEYDOĞU'NUN HEDEFİ 12 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “13 bine yakın firmadan oluşan ihracatçı ordumuzla 198 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2021’de yüzde 30 büyüdük ve yılı 12 milyar dolara yakın ihracat seviyelerinde kapatmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Güneydoğu'nun en çok ihracat yapan ilk 10 firması şöyle sıralandı: Oba Food Gıda, Sanko, Altunkaya İnşaat, Şölen Çikolata, Mutlu Makarnacılık, Gülsan Sentetik Dokuma, Akınal Sentetik Tekstil, Dost Kardeşler Tekstil, Kartal Halı Teksti, Köksan Pet Ve Plastik Ambalaj.

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