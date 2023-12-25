Günlük kiralamanın yüzde 40 geliri turistten

Bu yıl 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefleyen Türkiye turizmi günlük oto kiralama sektörüne de yaradı. Turizmle birlikte yüzde 20 büyüme yakaladıklarını belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, son

1 yılda 2 milyar liraya yakın ciro elde ettiklerini söyledi.

10 BİNE YAKIN ARACI MEVCUT

Gelecek yıl Enterprise markasının Türkiye’de 10’uncu yılı olduğunu ve kısa zamanda 34 ilde 88 ofise ulaştıklarını belirten Tangün, 10 bin adede yakın araç parkına sahip olduklarının altını çizdi. Tangün, “Enterprise Türkiye’ye çok önem veiyor. Bu yıl bütün dünyada Türkiye’ye turist gelmesi için reklam yaptı. Bizim yabancı misafir sayımızda yüzde 30 arttı” diye konuştu.

Toplam gelirlerinin yüzde 40’nı yabancıların oluşturduğunu ifade eden Enterprise Türkiye CEO’su sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde de 2024’le ilgili de 2023’ün performansına benzer bir performans bekliyoruz.”

TÜRKİYE DÜNYADA LİDER KONUMDA

Dünyanın en büyük oto kiralama şirketinde 95 ülke arasından Türkiye’nin müşteri memnuniyetinde birinci olduğunu belirten Tangün, “Markamızın dünyada 2,5 milyon araç parkı var. Türkiye olarak müşteri memnuniyetinde dünya birincisi olduk. 2024’te de dünya lideri skorlarımız devam ediyor. Avrupa’daki bazı ülkelerin skorları düşük diye bizim onlara destek olmamızı istediler” açıklamasını yaptı.

ZAMLI ARAÇLAR FİYATA YANSIYOR

Otomobil fiyatlarının kiralam sektörünü etkilediğini ifade eden Özarslan Tangün, “Bütün araçlar yüzde 80 vergi diliminde. Yüzde 80 hatta yüzde 100 artan araç fiyatı var. Ben bu seneye baktım, bizim ortalama günlük gelirlerimiz yüzde 55-60 artmış. Yani onu hem enflasyonun altında hem bu araç fiyat artışlarının altında müşteriye yansıtmamışız. Ama maliyetleri yukarıya çekiyor. Yurt dışıyla karşılaştırdığınızda da markadan markaya değişmekle beraber günlük kiralık araç bedeli 65, 70, 75 avro civarında. Bizde ise bütün senenin ortalamasına baktığınızda bu rakamlar 35-40 avro civarına geliyor. Yurt dışına göre aslında araç kiralamada hala daha ucuzuz” şeklinde konuştu.

2024’TE HALKA ARZ BAŞVURUSU YAPTIK

2024’te yeni bir satın alma yada ortaklık düşünmediklerini vurgulayan Özarslan Tangün, “Biz 2024 yılı içinde halka arz planlıyoruz. Onunla ilgili de başvurularımız var. Belli süreçlerin içine girdik. Buradan gelecek geliri gerçekten verimli bir şekilde kullanıp işine yatırım yapanbir firma olacağız. Yüzde 80’ine araç alma yönünde değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.







