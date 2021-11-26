Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Düşük faiz politikamızı uygulamakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, faiz indirimlerinin ardından TL'deki rekor değer kaybını değerlendirdi.

Döviz kurundaki spekülatif ataklarla ilgili sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulunan Nebati, 11 maddelik paylaşımda bulunarak 'düşük faiz' politikasını uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ DÖVİZ KURUNU BAZ ALARAK DEĞERLENDİREMEYİZ"

Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Politiğini tüm ezber ve ön kabullerimizi bir yana bırakarak, bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

1) Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir. pic.twitter.com/3YcrlpQpOU REKLAM November 25, 2021

"ENFLASYON ÜZERİNDEKİ KUR BASKISINI AZALTACAĞIZ"

Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine, düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflendiğini belirten Nebati, "Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız.

3) Yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin’de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen, IMF'ye göre, 2020 yılında G20’de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur. pic.twitter.com/AVI3byKuMD REKLAM November 25, 2021

Yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin'de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen, IMF'ye göre, 2020 yılında G20'de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Kamu bankaları da faizi indirdi: Kredi faizlerinde 100 puan indirim





Nebati, paylaşımlarının devamında şu açıklamalarda bulundu:

"Küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlun fiyatlarının fahiş oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Yani enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur.

5) Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir. pic.twitter.com/1OKu0Rcs2H REKLAM November 25, 2021

Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir.





Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin; bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur.

7) Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir. pic.twitter.com/OIAytHhF88 — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 25, 2021

"EKONOMİMİZ TÜM GÜCÜNÜ KORUMAKTADIR"

Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken, kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir.

REKLAM

"KARARLIYIZ"

2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız.

Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, bugün de Milletimiz ile elbirliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah'ın izni ile zaferle ayrılacağız.

"TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş "yüksek faiz, düşük enflasyon" politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum.

Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde de ülkemiz genç nüfusu, kalifiye işgücü, modern lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir."

EKONOMİ Döviz düşmesin diye bakanlığa baskı yapıyorlar

FOTOĞRAF 19 Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin belirlenmesine az zaman kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin, \"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleteceğiz.\" ifadelerini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Asgari ücret için vergi ayarı gelecek mi' sorusunu yanıtlarken, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Asgari ücrette destek ödemesinin bu yıl işveren hesabına değil direkt işçinin hesabına yapılacağını bildirdi Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili ise, \"Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz\" dedi. Öte yandan işçi ve işveren sendika ve örgütleri de 2022 yılı asgari ücretine ilişkin taleplerini paylaşmaya başladı. İşte asgari ücrette ortaya çıkan son talepler... TÜRK-İŞ: Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, \"Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız.\" dedi. HAK-İŞ: Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, \"İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz\" diye konuştu. DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, \"Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalıdır! Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır.\" dedi. TİSK: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindenki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. Dünya genelinde artan emtia fiyatları ile enerji ve taşıma maliyetlerinin birçok sektörü olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada \"Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor\" denildi. Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, \"Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil.\" dedi. MÜSİAD: MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, \"2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz.\" ifadelerini kullandı. HİSİAD: Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, açıklamasında, \"Biz zaten asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyoruz. Her zaman asgari ücretin artı 300-500 TL üzerinde eleman alıyoruz. Benim beklentim 3400-3600 aralığında olacağı yönünde. Her iki tarafı mutlu edecek bir artışın geleceğini tahmin ediyoruz\" ifadelerini kullandı. TÜRES: Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5 bin TL olması gerektiğini belirtti. İTO: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç , asgari ücret zammı hakkında, çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti. İZTO: İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretin vergiden muaf olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Zincir Mağazalar Derneği: Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe: Devletimiz asgari ücretten alınan vergiyi yüzde 10 azaltsın biz de işverenler olarak yüzde 25 zam yapalım toplamda yüzde 35’lik zam yapmış olalım. Bu sadece asgari ücret için değil tüm ücret skalaları için düzenlensin ki böylece sadece dar gelirliye değil orta gelir sınıfını da desteklemiş olalım. Bakanlar 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin ne diyor.. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Küresel düzeydeki fiyat artışlarının halka olabildiğince az yansıtıldığını ve enflasyonla mücadelede gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, \"Enflasyona asgari ücretliyi, sabit gelirliyi kesinlikle ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.\" dedi.<br><br> Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Asgari ücretle ilgili açıklamalar peş peşe geliyor: İşte masadaki son rakamlar 2022 yılına sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Geçtiğimiz yılarda aralık ayının son haftası belli olan asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeleri ilk haftada bitirme kararında olduğuna yönelik mesaj verdi. Bakan Bilgin, bu yıl asgari ücret desteğinin işverenin değil, işçinin hesabına yatacağını da belirtirken milyonlarca çalışan ise şimdiden zam oranlarını merak etmeye başladı. Peki işverenler ve işçiler 2022 yılı asgari ücretine yönelik ne kadar zam bekliyor. İşte asgari ücrette ortaya çıkan talepler.. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



