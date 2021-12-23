Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Fahiş fiyata satış yapanlar cezasını çekecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Fahiş fiyata satış yapanlar cezasını çekecek

Dövizin düşmesiyle market raflarındaki inmeyen fahiş fiyatlara dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati fırsatçıları uyardı. İndirim yapmayanlara seslenen Bakan Nebati, “Fırsatçılık yaparsan, bu ülkeye zarar verecek adımlar atarsan bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacaksın” dedi.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Fahiş fiyata satış yapanlar cezasını çekecek
Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık ekonomi manifestosuyla düşen döviz kuru ile birlikte korumalı mevduat hesabı, piyasadaki fahiş fiyatlar ve yastık altı altınlarla ilgili açıklamada bulundu.

Döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte, birçok sektörde fiyat artışları yaşandı. Fırsatçılar, ‘maliyet artışı’ diyerek fiyatlarını döviz kuruna göre artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle birlikte döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Bunun üzerine ‘Marketlerde yükselen fiyatlar düşecek mi?’ sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Arşiv
Arşiv

Bu soruya cevap veren Bakan Nebati, “Şimdi döviz fiyatları yükselirken, fiyatlamayı bir ötesiyle yaptılar. İndirim yapmayanlara söylüyorum; fırsatçılık yaparsan, bu ülkeye zarar verecek adımlar atarsan, çok farklı hareketlerde bulunursan bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacaksın. Maliyet artışı, döviz kurundaki artış kadar mı olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Ama ne yaptılar döviz fiyatı yüzde 100 arttı, onlar da bütün fiyatlarını yüzde 100 arttırdı, bazıları içindiyorum. Bu saatten sonra bu konuda hiçbir tavizimiz yok” şeklinde konuştu.

SICAK PARA İSTEMİYORUZ

Türkiye’nin 2020’de doğrudan yatırımlarının birikimli olarak şu anda 12,7 milyar dolara ulaştığını belirten Nurettin Nebati, “Sıcak para biz sevmiyoruz, istemiyoruz. Çünkü sıcak paranın ne zaman geleceği belli fakat ne zaman gideceği belli değil. Bu giderken de ne tür tahribatlar yapacağını da birçok defalar gördük, yaşadık” açıklamasında bulundu. TÜSİAD tarafından son günlerde yapılan açıklamaları da değerlendiren Nebati, “Sevgili TÜSİAD sakın ha muhalefet partisinin gazına gelmeyin” dedi.

TL’YE SALDIRAN HESAP VERECEK

Kurdaki düşüşün yerleşiklerin satışıyla gerçekleştiğini bildiren Nebati açıklamalarına şöyle devam etti: “Çıkmış bir tanesi ne diyor; bir kamu bankası yöneticisi sistemin nasıl yapılacağını açıklamış ocakta tamamlanacakmış. ‘Parayı 6 aylık yatıranlar dövizdeki artışın yüzde 50’sini alacak.’ diyorlar. Bunu kimden öğrendin, bunu açıklayacaksın. Bununla ilgili biz de bildirimde bulunduk, bunla ilgili dava açılacak. Bu beyefendi hesap verecek. Bu ne demektir, bu Türk Lirası’na karşı yapılmış haince bir saldırıdır.”

Bakan Nebati: Fiyatları aşağı çekmeyenler Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacak
EKONOMİ
Bakan Nebati: Fiyatları aşağı çekmeyenler Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacak

Osman Nuri Kabaktepe ​İBB'nin işten çıkardığı işçilere oyununu anlattı: 'Geri alacağız' deyip dava açmalarını engellediler
OYNAT 02:28
Osman Nuri Kabaktepe ​İBB'nin işten çıkardığı işçilere oyununu anlattı: 'Geri alacağız' deyip dava açmalarını engellediler
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sert eleştirilerde bulundu. İBB'nin 13 bin 500 kişiyi işten çıkardığını anımsatan Kabaktepe, 'İşten çıkarmışlar. Demişler ki 'Biz geri alıyoruz merak etmeyin' ve oyalamışlar. İnsanların yasal olarak mahkemeye verme sürelerini geçirmişler. İnsana değer vermeyen, emeğe değer vermeyen, sözün tutulmadığı bir dönem yaşanıyor.' ifadelerini kullandı.


9 kişilik rakibi yenemedi

9 kişilik rakibi yenemedi

​Sarı lacivertlilerden taraftarı sinirlendiren puan kaybı.
Geceye damga vuran an

Geceye damga vuran an

​Karagümrük-Fenerbahçe maçında tartışma çıkartan an.
Kabaktepeden AK Partinin İstanbul adayı kim olacak sorusuna yanıt: Adayımızın kim olmayacağını söyleyeyim

Eğitime kar molası

Eğitime kar molası

Valilikler art arda duyurdu: Birçok ilde okullar tatil.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.