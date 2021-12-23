​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Fahiş fiyata satış yapanlar cezasını çekecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Aralık ekonomi manifestosuyla düşen döviz kuru ile birlikte korumalı mevduat hesabı, piyasadaki fahiş fiyatlar ve yastık altı altınlarla ilgili açıklamada bulundu.

Döviz kurlarında yaşanan artışla birlikte, birçok sektörde fiyat artışları yaşandı. Fırsatçılar, ‘maliyet artışı’ diyerek fiyatlarını döviz kuruna göre artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle birlikte döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Bunun üzerine ‘Marketlerde yükselen fiyatlar düşecek mi?’ sorusunun cevabı merak konusu oldu.

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Bu soruya cevap veren Bakan Nebati, “Şimdi döviz fiyatları yükselirken, fiyatlamayı bir ötesiyle yaptılar. İndirim yapmayanlara söylüyorum; fırsatçılık yaparsan, bu ülkeye zarar verecek adımlar atarsan, çok farklı hareketlerde bulunursan bundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacaksın. Maliyet artışı, döviz kurundaki artış kadar mı olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Ama ne yaptılar döviz fiyatı yüzde 100 arttı, onlar da bütün fiyatlarını yüzde 100 arttırdı, bazıları içindiyorum. Bu saatten sonra bu konuda hiçbir tavizimiz yok” şeklinde konuştu.

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SICAK PARA İSTEMİYORUZ

Türkiye’nin 2020’de doğrudan yatırımlarının birikimli olarak şu anda 12,7 milyar dolara ulaştığını belirten Nurettin Nebati, “Sıcak para biz sevmiyoruz, istemiyoruz. Çünkü sıcak paranın ne zaman geleceği belli fakat ne zaman gideceği belli değil. Bu giderken de ne tür tahribatlar yapacağını da birçok defalar gördük, yaşadık” açıklamasında bulundu. TÜSİAD tarafından son günlerde yapılan açıklamaları da değerlendiren Nebati, “Sevgili TÜSİAD sakın ha muhalefet partisinin gazına gelmeyin” dedi.

TL’YE SALDIRAN HESAP VERECEK

Kurdaki düşüşün yerleşiklerin satışıyla gerçekleştiğini bildiren Nebati açıklamalarına şöyle devam etti: “Çıkmış bir tanesi ne diyor; bir kamu bankası yöneticisi sistemin nasıl yapılacağını açıklamış ocakta tamamlanacakmış. ‘Parayı 6 aylık yatıranlar dövizdeki artışın yüzde 50’sini alacak.’ diyorlar. Bunu kimden öğrendin, bunu açıklayacaksın. Bununla ilgili biz de bildirimde bulunduk, bunla ilgili dava açılacak. Bu beyefendi hesap verecek. Bu ne demektir, bu Türk Lirası’na karşı yapılmış haince bir saldırıdır.”

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EKONOMİ Bakan Nebati: Fiyatları aşağı çekmeyenler Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir bakanlık olduğunu anlayacak