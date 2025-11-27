Helal gıda harcaması 2.3 trilyon dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'nun açılışında konuştu. 2024 itibarıyla dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürünlere yaptıkları harcamaların 2,3 trilyon dolara ulaştığını belirten Bolat, "Bu yıl 2,5 trilyon dolar olması, 2028'e kadar da 3,4 trilyon dolara yükselmesi tahmin ediliyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı dün İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.
110 ÜLKEDEN KATILIM VAR
"Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, küresel ticaret, gıda, finans, kozmetik, sağlık ve turizm alanlarında helal ekonomisini bir araya getiriyor. Zirvenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, etkinlik kapsamında 3 gün boyunca stantların gezileceğini kaydederek, 110 ülkeden katılımcıların bulunduğunu, İslam ülkelerinden, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 30 bin ziyaretçinin kayıt yaptırdığını söyledi. Bolat, 2024 itibarıyla dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptıkları harcamaların 2,3 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "Bu yıl 2,5 trilyon dolar olması, 2028'e kadar da 3,4 trilyon dolara yükselmesi tahmin edilmektedir" dedi.
120 KURULUŞA YETKİ VERİLDİ
Helal Akreditasyon Kurumu'nun 35 farklı ülkeden 219 başvuru aldığını ve bu kuruluşlardan 120 tanesine helal akreditasyon yetkisi verdiğini ifade eden Bolat, "Bu 120 kuruluşla bugüne kadar 2 bin üzerindeki şirketin ürünlerine ve hizmetlerine helal akreditasyon belgesi vermiş bulunmaktayız" diye konuştu. Bolat, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gelecek yıl 6-8 Nisan'da HAK'ın organizasyonuyla 1. Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi'ni düzenleyeceklerini de dile getirdi.