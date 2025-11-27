Helal gıda harcaması 2.3 trilyon dolar

"Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, küresel ticaret, gıda, finans, kozmetik, sağlık ve turizm alanlarında helal ekonomisini bir araya getiriyor. Zirvenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, etkinlik kapsamında 3 gün boyunca stantların gezileceğini kaydederek, 110 ülkeden katılımcıların bulunduğunu, İslam ülkelerinden, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 30 bin ziyaretçinin kayıt yaptırdığını söyledi. Bolat, 2024 itibarıyla dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptıkları harcamaların 2,3 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "Bu yıl 2,5 trilyon dolar olması, 2028'e kadar da 3,4 trilyon dolara yükselmesi tahmin edilmektedir" dedi.