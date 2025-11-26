Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Spekülatif et fiyatlarına önlem! ESK: Tüm tedbirleri aldık

Spekülatif et fiyatlarına önlem! ESK: Tüm tedbirleri aldık

16:2926/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
ESK: Et piyasasındaki regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecek
ESK: Et piyasasındaki regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecek

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle tedbirlerin alındığını açıkladı.

ESK, son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. ESK tarafından yapılan açıklamada, meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle sürecin yakından izlendiğini, gerekli tüm tedbirlerin ise alındığını duyurdu.


"Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm tedbirleri almaktadır"

E
SK’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz tarafından; yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır. Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir. Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

#Et ve Süt Kurumu
#fiyat
#dalgalanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ödemeleri nasıl olacak, peşinat ve vade sayısı ne kadar? TOKİ çıkarsa ödemeler ne zaman başlayacak?