Hizmet ihracatında 56,7 milyar dolar fazla verdik

'Hizmet İhracatının Şampiyonları' 6'ncı kez düzenlenen törenle ödüllendirildi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve HİB üyeleri katıldı. Toplam 54 ödülün verildiği törende, hizmet ihracatçıları kazandırdıkları döviz tutarına göre ödüle layık görüldü.





DESTEK BİZDEN BAŞARI SİZDEN

Ödül töreninde konuşan Balan Bolat, "Hizmetler ihracatında geçen yıl 56,7 milyar dolar fazla verdik, bu yıl da ilk 9 ayda 47,7 milyar dolar fazla vermiş durumdayız" dedi. Cari işlemlerde ekim ayında da fazla vermeyi tahmin ettiklerini belirten Bolat, "2025 yılı için Orta Vadeli Program'da 121 milyar dolarlık hizmetler ihracatı hedefi ortaya koyduk. 2028’de dünya hizmetler toplam ihracatının içindeki payımızı şu andaki yüzde 1,35’ten yüzde 2’ye yükseltmektir" bilgisini verdi.





HEDEF 120 MILYAR DOLAR

HİB Başkanı Şekib Avdagiç ise şunları kaydetti: 'Yılın başında hükümetimiz tarafından 110 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefi konmuştu. Biz hizmet ihracatçıları olarak bu hedefi yine yılın ilk aylarında 120 milyar dolara yükselttik. Şu ana kadar istatistiklere yansıyan ihracat rakamları, 2024 yılı için belirlediğimiz 120 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor.'





KÜRESEL LİGDE 21’INCI SIRADAYIZ

Türkiye’nin hizmet ihracatının 2023 yılında yüzde 14 artışla 106 milyar dolara çıktığını belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “7,8 trilyon dolar olan dünya hizmet ticaretinden aldığımız payı yüzde 1,35’e yükselttik. En çok hizmet ihracatı yapan ülkeler arasında 21’inci sıradayız. Bu yılın ocak-eylül döneminde toplam hizmet ihracatımız yüzde 7 artışla 86,4 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunda inşallah 110 milyar doları aşacağız.”



