Site otoparkına şarj kolaylığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ni güncellemeye hazırlanıyor. Güncelleme ile site ve apartman otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu için zorunlu olan elektrik tesisatı artık ruhsata tabi olmayacak. Değişiklikle birlikte yıllık yaklaşık 320 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 27 milyon kilograma eşdeğer karbondioksit sera gazı azaltımı ile 405 milyon TL tasarruf sağlanması planlanıyor.





İSTASYON 347 BİNE ÇIKACAK

Türkiye’nin 2035 stratejisine göre, elektrikli araç sayısı 4,2 milyona, şarj istasyonu sayısı ise 347 bine çıkarılacak. Yerlilik oranının ise yüzde 75’e ulaştırılması hedefleniyor. Söz konusu yönetmelikte bu hedef doğrultusunda güncelleme yapılacak. Site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için yapılması zaruri olan elektrik tesisatı ruhsata tabi olmayacak. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve sorumlu kişinin üstlendiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunlu olacak. Binaların ihtiyacı için yapılacak GES sistemleri de bu kapsamda değerlendirilecek.





YAĞMUR SUYU DEPOLARI BAHÇEDE

Değişiklikle kamuya ait 10 bin metrekare ve üzerindeki sağlık, eğitim ve hizmet binaları için yeşil sertifika alınması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda belli büyüklük ve tipteki kamu binaları ve özel binalarda yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak. Yağmur suyu toplama sistemi bahçede ya da bahçe zemini altında konumlandırılacak.





SAĞLIK VE EĞİTİM KAPSAM DIŞI

Yağmur suyu toplama sistemleri, depo hacmi 5 metreküp üzerinde olması şartıyla 2 bin metrekareden büyük kamu yapılarında, gri su toplama sistemleri ise, yatak sayısı 200’den fazla olan yurtlarda, 10 bin metrekareden büyük AVM'de, 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu olacak. Sağlık ve eğitim yapılarında gri su sistemleri zorunlu olmayacak.



