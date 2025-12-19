İçeride burgu yiyor spagettiyi satıyoruz

Türkiye’nin makarnada dünya çapında önemli bir üretici olduğuna dikkat çeken Günhan Ulusoy, İtalya örneğini şu şekilde anlattı: “İtalya 2 milyon ton makarnayı 4 milyar dolara ihraç ediyor. Biz 1.4 milyon ton makarnayı 1 milyar dolara ihraç ediyoruz. İtalyanların ulusal yemeği olduğu için elbette rakam fazla ama bizim de markalaşma adına yapmamız gerekenler var. Ciddi mesafe alabilir, küresel çapta markalar çıkarabiliriz. Bu sayede dış ticaretimizin katma değeri artar.”