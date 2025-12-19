İçeride burgu yiyor spagettiyi satıyoruz

Makarna tüketimimizin yüzde 75’i kısa burgu veya fiyonk gibi kesim ürünlerden oluşurken, ihracatın büyük bölümü spagetti olarak yapılıyor. Sektörün 3,1 milyon tonluk kurulu kapasiteye ulaştığını belirten Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Samsun’da kurulacak yeni fabrikanın üretiminin üçte ikisinin ihracata gideceğini söyledi. Ulusoy, son yıllarda Afrika’nın Türk makarna ürünlerinin en büyük pazarı olduğunu kaydetti.
Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Ulusoy Un ve Söke Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nde 2027’nin ilk 6 yarısında makarna fabrikası yatırımını hayata geçireceklerini söyledi. Ülkemizde makarna sektörünün 3.1 milyon tonluk kurulu kapasiteye sahip olduğunu belirten Ulusoy, "Türkiye’nin içeride makarna tüketimi 780 bin ton. Kişi başına 9 kilogramı bulan tüketimimiz var. 15 sene önce 5.5 kilogramlardaydık. Dünya ortalaması ise 2.2 kilogram" dedi.
SAMSUN’A MAKARNA FABRİKASI
Sektör üretiminin yüzde 75’inin kısa kesme makarna olduğuna dikkat çeken Ulusoy, "Millet olarak spagettiyi tercih etmiyoruz diyebilirim. Penne, burgu, tel şehriye veya erişte gibi kısa kesmeleri seviyoruz. Buna rağmen ihracat pazarlarımızın yüzde 75'i spagetti özellikle Afrika ve Japonya’ya ticaretin neredeyse tamamı spagetti. Yani iç ve dış ticaret bu şekilde birbirini tamamlıyor" ifadelerini kullandı. Ulusoy, yurt dışı tanıtımlarına şimdiden başladıkları makarna markası üretiminin üçte ikisinin ihracata gideceğini söyledi.
EN BÜYÜK PAZARIMIZ AFRİKA
Türkiye’nin makarna ihracatında en büyük pazarının Afrika olduğunu kaydeden Ulusoy, şunları söyledi: "Afrika hem nüfusta hem gelirde hem kişi başı tüketimde artıyor. Orada da yatırım artıyor bir yandan. Yatırımcılar kıtada da makarna tesisi kurmaya çalışıyor. Afrika’da kişi başına tüketim miktarı 1 kilogram civarında ama artıyor. Afrika’da Nijerya çok büyüdü."
MARKALAŞMA KATMA DEĞERİ ARTIRIR
- Türkiye’nin makarnada dünya çapında önemli bir üretici olduğuna dikkat çeken Günhan Ulusoy, İtalya örneğini şu şekilde anlattı: “İtalya 2 milyon ton makarnayı 4 milyar dolara ihraç ediyor. Biz 1.4 milyon ton makarnayı 1 milyar dolara ihraç ediyoruz. İtalyanların ulusal yemeği olduğu için elbette rakam fazla ama bizim de markalaşma adına yapmamız gerekenler var. Ciddi mesafe alabilir, küresel çapta markalar çıkarabiliriz. Bu sayede dış ticaretimizin katma değeri artar.”