Altının gramı 5 bin 955 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 9 bin 834 liradan, cumhuriyet altını ise 39 bin 181 liradan satılıyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki başkanının faiz oranlarının "çok daha düşük olması gerektiğine inanan" bir isim olacağını söylemesi, ons altını destekledi. Altının onsu dün yüzde 0,9 artışla 4 bin 341 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 335 dolardan alıcı buluyor.