Petrol kritik seviyenin altına geriledi: İndirim beklentisi yükseldi

Petrol piyasasında sert dalgalanmalar dikkat çekiyor.

Aralık ayının ilk günlerinde 64 dolar seviyesinin üzerine çıkan Brent petrol, bu eşiği aşmakta kalıcı olamayınca rotasını aşağı çevirdi ve kısa sürede belirgin bir düşüş sürecine girdi.





60 doların altına geriledi





Dünkü işlemlerde yüzde 2,52 değer kaybeden petrol fiyatı 58,80 dolardan kapanış yaparak son 8 ayın dibine geriledi.





Petrol, aynı zamanda 8 ay sonra ilk defa 60 doların da altını gördü.





Rusya-Ukrayna ateşkesi





Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için diplomatik çabalar artarken, muhtemel bir ateşkes halinde hem jeopolitik risk priminin düşmesi hem de ambargo uygulanan Rus petrolünün piyasalara dönmesi gibi ihtimaller, yavaş yavaş fiyatlanmaya başlıyor.





Çin’den zayıf sinyaller





En büyük petrol ithalatçısı Çin’in büyümesine yönelik endişeler de fiyatlar üzerinde baskı unsuru oluyor.





Ülkede perakende satışlar kasımda yüzde 1,3 yükseldi. Bu rakam ekim ayındaki yüzde 2,9’luk artış ve kasım tahmini olarak öne çıkan yüzde 2,8’in oldukça gerisinde kalarak, tüketici harcamalarında keskin bir düşüşe işaret etti.





Çin’de sanayi üretimi de kasımda yüzde 5 beklentiye karşılık yüzde 4,8 arttı.



















