Ekonomi İçişleri Bakanlığı duyurdu Vergi dairesi ve kamu idarelerine gidecek vatandaşlar kısıtlamadan muaf olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vergi dairesi ve kamu idarelerine gidecek vatandaşlar kısıtlamadan muaf olacak

İçişleri Bakanlığı, yapılandırılan vergi ve diğer borçların ikinci taksitini ödemek isteyen vatandaşlar ile ödemelerin yapılacağı yerlerde görevli kamu personelinin bugün 24.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Vergi dairesi ve kamu idarelerine gidecek vatandaşlar kısıtlamadan muaf olacak
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresinin bugün saat 24.00'te sona ereceği hatırlatıldı.

"Gerekli belgeleri ve kurum kimlikleri ibraz etmek kaydıyla..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ve diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacak."

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