Ekonomi İGAya ödül
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İGA'ya ödül

119. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde İstanbul Havalimanı, toplam 287 projenin yarıştığı 19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde; Kategori Dışı Projeler, Influencer Kullanımı ve Gündem Yönetimi kategorilerinde ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
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Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin, 119. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ törenle sahiplerini buldu. İstanbul Havalimanı, toplam 287 projenin yarıştığı 19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde; Kategori Dışı Projeler, Influencer Kullanımı ve Gündem Yönetimi kategorilerinde ödül alarak büyük bir başarıya imza attı.

“3 ÖDÜL BİRDEN ALDI”

Türkiye’nin ve havacılık otoriterlerinin merakla beklediği İstanbul Havalimanı-29 Ekim 2018 Açılış Lansman İletişimiyle Kategori Dışı Projelerde, Orkun Işıtmak’ın ‘48 saat gizlice havalimanında kalmak’ başlıklı projesiyle Influencer Kullanımı kategorisinde ve Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleşen ve Büyük Göç olarak adlandırılan taşınma ile Gündem Yönetimi kategorisinde üç ödüle birden layık görüldü.

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