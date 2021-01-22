İHA’larımızı Avrupa semalarında göreceğiz: 7 firmamız ilk 100 arasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların çok kısa sürede Türkiye’yi savunma sanayiinde devler ligine çıkaracağını belirterek, “İnanıyorum ki Avrupa semalarında Türkiye’den satın alınan ‘Bayraktar’ların ve ‘Anka’ların uçtuğunu göreceğiz” dedi. SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen “Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim” temalı “3. Savunma Sanayii Buluşmaları” etkinliğinde konuşan Varank, TÜBİTAK aracılığıyla yürütülen programlarla 813 savunma sanayisi projesine 5 milyar liraya yakın destek verdiklerini vurguladı.

Mustafa Varank

Varank, Siparişe Dayalı Ar-Ge Destek Programı’nın ilk çağrısında savunma sanayisinden 14 başvurunun değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirterek, proje başına 2,5 milyon liraya kadar destek vereceklerini, KOSGEB aracılığıyla son 2 yılda savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren 131 işletmeye kaynak kullandırdıklarını aktardı.

8 YILDA 8 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Son 8 senede, yatırım tutarı 8 milyar lirayı bulan 346 projeye teşvik belgesi düzenledikleri bilgisini veren Varank, “6 bin 700 yeni istihdamın önünü açtık. Proje bazlı yatırım teşvik belgesiyle hayata geçirilecek 5 büyük ölçekli stratejik projenin yatırım tutarı yaklaşık 6 milyar lira olacak. Öngördüğümüz istihdam 6 binin üzerinde” dedi. 115 doktoralı araştırmacının savunma sanayi ekosistemine katılacağı bilgisini veren Varank, “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 4 üst düzey araştırmacı ülkemize geri dönerek savunma sanayisi alanında çalışmalara başladı” dedi.

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OYNAT 00:21 Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ü arkasına alarak poz verdi: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3 ile ilgili bir video paylaştı. Çalışır vaziyetteki AKINCI PT-3 ile kameraya poz veren Bayraktar, 'Yuvadan uçmadan önce evde son selfie...' notunu düştü. BiP'te paylaş

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YERLİLİK ORANI YÜZDE 50 ARTTI

Erdal Bahçıvan

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, savunma sanayiinde yerlilik oranının son 15 yılda yüzde 20’lerden yüzde 70’e yükseldiğini belirtirken, savunma sanayi ve havacılık sektörü cirosunun 2019 sonu itibarıyla 10,9 milyar dolara; ihracatının 3 milyar dolara; sektördeki Ar-Ge harcamalarının da 1,7 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İSO 500 listemizde, 2000’de savunma sanayi sektörümüzden 6 firma bulunurken, 2019 çalışmamızda 20’ye yakın firma yer aldı. Ayrıca dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 2020’de 7 firmamızın bulunması, her yıl sıralamaya yeni firmalarımızın eklenerek yukarıya çıkmaları bizleri heyecanlandırıyor.”

OYNAT 01:59 Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ’nin yeni prototiplerinden ilk görüntü BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini geçtiğimiz aylarda başarıyla tamamlamıştı. Tamamen otonom olarak uçan akıllı uçuş sistemine sahip CEZERİ, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükselmişti. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın üretim tesisinden çekip paylaştığı video kaydında CEZERİ'nin yeni prototipleri kameraya yansıdı.









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KARARLI DURUŞ BAŞARIYI GETİRDİ

Haluk Bayraktar

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayinde ortaya konan ivmenin, kararlı duruş ve iradenin yansıması olduğunu belirtti. Kasım 2020’de hayata geçirdikleri dünyanın ilk sanal fuarı SAHA EXPO’nun devam ettiğini hatırlatan Bayraktar, etkinlikte yer alan 304 firmanın ürünlerini fuarda sergilediğini bildirdi. Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay şu anda ülkede en inovatif işlerin savunma ve havacılık alanlarında yapıldığını vurgularken, ölçek, finansman ve teknoloji konusunda arzu ettikleri noktanın hala uzağında olduklarını söyledi. Okyay artık inovasyonu konuşmaktan daha çok üretmek gerektiğini vurguladı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise, katma değer sağlaması ve cari açığın kapatılmasında etkin rol oynaması sebebiyle, savunma sanayisinin ülke ekonomisi için kritik rol oynadığını vurguladı.

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DÜNYA Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler

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