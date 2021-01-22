Ekonomi İHAlarımızı Avrupa semalarında göreceğiz 7 firmamız ilk 100 arasında
SAVUNMA SANAYİ

İHA’larımızı Avrupa semalarında göreceğiz: 7 firmamız ilk 100 arasında

İHA’larımızı Avrupa semalarında göreceğiz: 7 firmamız ilk 100 arasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların Türkiye’yi savunma sanayisinde devler ligine çıkaracağını söyledi. Varank, “Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında 2020’de 7 firmamız bulunuyor. İnanıyorum ki Avrupa semalarında da Türkiye’den satın alınan ‘Bayraktar’ların ve ‘Anka’ların uçtuğunu göreceğiz” dedi.

Burak Karaca Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank son 5 yıldaki yatırımların Türkiye’yi savunma sanayiinde devler ligine çıkaracağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank son 5 yıldaki yatırımların Türkiye’yi savunma sanayiinde devler ligine çıkaracağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların çok kısa sürede Türkiye’yi savunma sanayiinde devler ligine çıkaracağını belirterek, “İnanıyorum ki Avrupa semalarında Türkiye’den satın alınan ‘Bayraktar’ların ve ‘Anka’ların uçtuğunu göreceğiz” dedi. SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen “Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim” temalı “3. Savunma Sanayii Buluşmaları” etkinliğinde konuşan Varank, TÜBİTAK aracılığıyla yürütülen programlarla 813 savunma sanayisi projesine 5 milyar liraya yakın destek verdiklerini vurguladı.

Mustafa Varank
  • Varank, Siparişe Dayalı Ar-Ge Destek Programı’nın ilk çağrısında savunma sanayisinden 14 başvurunun değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirterek, proje başına 2,5 milyon liraya kadar destek vereceklerini, KOSGEB aracılığıyla son 2 yılda savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren 131 işletmeye kaynak kullandırdıklarını aktardı.

8 YILDA 8 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Son 8 senede, yatırım tutarı 8 milyar lirayı bulan 346 projeye teşvik belgesi düzenledikleri bilgisini veren Varank, “6 bin 700 yeni istihdamın önünü açtık. Proje bazlı yatırım teşvik belgesiyle hayata geçirilecek 5 büyük ölçekli stratejik projenin yatırım tutarı yaklaşık 6 milyar lira olacak. Öngördüğümüz istihdam 6 binin üzerinde” dedi. 115 doktoralı araştırmacının savunma sanayi ekosistemine katılacağı bilgisini veren Varank, “Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında 4 üst düzey araştırmacı ülkemize geri dönerek savunma sanayisi alanında çalışmalara başladı” dedi.

Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ü arkasına alarak poz verdi: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
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Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ü arkasına alarak poz verdi: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından AKINCI PT-3 ile ilgili bir video paylaştı. Çalışır vaziyetteki AKINCI PT-3 ile kameraya poz veren Bayraktar, 'Yuvadan uçmadan önce evde son selfie...' notunu düştü.


YERLİLİK ORANI YÜZDE 50 ARTTI

Erdal Bahçıvan
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, savunma sanayiinde yerlilik oranının son 15 yılda yüzde 20’lerden yüzde 70’e yükseldiğini belirtirken, savunma sanayi ve havacılık sektörü cirosunun 2019 sonu itibarıyla 10,9 milyar dolara; ihracatının 3 milyar dolara; sektördeki Ar-Ge harcamalarının da 1,7 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İSO 500 listemizde, 2000’de savunma sanayi sektörümüzden 6 firma bulunurken, 2019 çalışmamızda 20’ye yakın firma yer aldı. Ayrıca dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 2020’de 7 firmamızın bulunması, her yıl sıralamaya yeni firmalarımızın eklenerek yukarıya çıkmaları bizleri heyecanlandırıyor.”

Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ’nin yeni prototiplerinden ilk görüntü
OYNAT 01:59
Türkiye’nin ilk uçan arabası CEZERİ’nin yeni prototiplerinden ilk görüntü
BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini geçtiğimiz aylarda başarıyla tamamlamıştı. Tamamen otonom olarak uçan akıllı uçuş sistemine sahip CEZERİ, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre yükselmişti. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın üretim tesisinden çekip paylaştığı video kaydında CEZERİ'nin yeni prototipleri kameraya yansıdı.

KARARLI DURUŞ BAŞARIYI GETİRDİ

Haluk Bayraktar

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayinde ortaya konan ivmenin, kararlı duruş ve iradenin yansıması olduğunu belirtti. Kasım 2020’de hayata geçirdikleri dünyanın ilk sanal fuarı SAHA EXPO’nun devam ettiğini hatırlatan Bayraktar, etkinlikte yer alan 304 firmanın ürünlerini fuarda sergilediğini bildirdi. Kale Grubu Başkan Yardımcısı Osman Okyay şu anda ülkede en inovatif işlerin savunma ve havacılık alanlarında yapıldığını vurgularken, ölçek, finansman ve teknoloji konusunda arzu ettikleri noktanın hala uzağında olduklarını söyledi. Okyay artık inovasyonu konuşmaktan daha çok üretmek gerektiğini vurguladı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise, katma değer sağlaması ve cari açığın kapatılmasında etkin rol oynaması sebebiyle, savunma sanayisinin ülke ekonomisi için kritik rol oynadığını vurguladı.

Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler
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Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler

Ermenistan’ın kabusu Bayraktar İHA’lar sınır hattında aralıksız uçuş gerçekleştiriyor
GÜNDEM
Ermenistan’ın kabusu Bayraktar İHA’lar sınır hattında aralıksız uçuş gerçekleştiriyor

700 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ


  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını çok büyük oranda yerli üretimle karşıladığını vurgulayarak, “Savunma sanayiinde yerlilik oranımız arttıkça, bağımsızlığımız ve masadaki müzakere gücümüz de artmakta, dış politikada Türkiye’nin bölgesinde önde gelen güç olduğu gerçeği daha büyük oranda kabul görmektedir” dedi. Demir, halihazırda Türkiye’nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 60 milyar dolarlık hacme sahip yaklaşık 700 proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Savunma sanayiinin 2023 hedeflerinin 27 milyar dolara yakın ciro, 10 milyar dolar ihracat, yaklaşık 80 bin kişi istihdam olduğunu belirten Demir, “Hedeflerimize ulaşmak için savunma sanayinde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBİ’lerin geliştirilmesi, teknolojik derinliklerinin ve rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam ediyoruz” dedi.
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