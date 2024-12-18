İki otomotiv devi masaya oturuyor: Nissan ve Honda birleşecek mi?

Japonya'nın en önemli otomotiv şirketleri arasında yer alan Nissan ve Honda birleşmeye hazırlanıyor. Otomotiv sektörüne ilgi duyan milyonlarca insanı meraklandıran habere ilişkin detaylar ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Mitsubishi de yeni ortaklığın içinde yer alacak mı?

İki markanın ortak bir holding şirketi altında faaliyet gösterme olasılığı değerlendiriliyor. Müzakereleri resmen başlatacak mutabakat zaptının yakında bir zamanda imzalanacağı belirtiliyor. Nissan’ın yüzde 24'lük hissesine sahip olduğu Mitsubishi Motors'un da yeni holdingin bünyesine katılabileceği iddialar arasında. Hisse payları ve diğer detaylar ise bir sondaki aşamada belirlenecek.

Nissan CEO'su Makoto Uchida ve Honda CEO'su Toshihiro Mibe

Nissan hisselerinde tarihi yükseliş

Birleşme haberinin ardından Nissan hisseleri çarşamba günü yüzde 20'den fazla değer kazandı. Honda hisselerinde yüzde 3,4’lük bir düşüş yaşanırken Mitsubishi hisseleri ise yüzde 17 oranında artış gösterdi.

Toyota karşı yeni bir ittifak mı?

Eğer bu birleşme gerçekleşirse Japon otomotiv sektöründe önemli bir kırılma yaşanabilir. Her ne kadar şu anda Toyota diğer Japon otomotiv firmaları arasında lider konumda bulunurken bu sefer karşılarında Honda-Nissan-Mitsubishi gibi bir ittifakla rekabet etmek durumunda kalacak.

Bu yeni hamleyle Honda ve Nissan güçlerini birleştirerek, elektrikli araç piyasasında ciddi bir pazar payına sahip olan Tesla ve Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet etmeyi amaçlayacak gibi görünüyor.



