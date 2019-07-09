Ekonomi İlk sefer Erene
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk sefer Eren’e

THY’nin şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismini verdiği Boeing 787-9 tipi Dreamliner uçağı ilk seferini Trabzon’a uçtu. Özel uçuşa aralarında milletvekilleri, sanatçılar, şehit yakınları ve gazilerin de olduğu 300 yolcu katıldı. Kafile Trabzon’dan Maçka’ya geçerek Eren’in mezarında dua etti.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Boeing 787-9 Dreamliner
Boeing 787-9 Dreamliner

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna kattığı ilk “Boeing 787-9 Dreamliner” olan “Maçka” adlı uçakla Trabzon’a gelen kafile, şehit Eren Bülbül’ü mezarı başında andı. THY’nin geçtiğimiz günlerde filosuna katılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül’ün anısına Maçka ismi verilen uçak, ilk seferini anlamlı bir uçuş ile havalandı. Dün sabah 11:50’de Trabzon semalarına inen uçağın pilotu Öner Samyel, alçalma sırasında yaptığı anons yolculardan alkış aldı. Samyel kokpitten, “Değerli misafirlerimiz şuan Eren’imizin doğup büyüdüğü ve kahramanca şehit olduğu Trabzon’a alçalmaya başladık. THY ailesi olarak bir kez daha söylemek istiyoruz ki ‘iyi ki varsın Eren” şeklinde seslendi.

Eren Bülbül

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ YAPARAK KARŞILADI

“Maçka” için karşılama töreni düzenlenirken “Türk Yıldızları” da bir gösteri ile uçağı ve yolcuları selamladı. Uçakla kente gelen kafile, şehit Bülbül’ün, Maçka ilçesindeki evinin yanında bulunan kabrini ziyaret etti. Ziyarete, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora ve Muhammet Balta, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, oyuncu

Ahmet Yenilmez, oyuncu Hasan Kaçan ve şehit yakınları ile 150’den fazla sosyal medyaya kampanyaya destek verenler ile şehit ve gazi yakınları da katıldı.

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EREN’İN MEZARI BAŞINDA KUR’AN-I KERİM OKUNDU

Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, taziyeleri kabul etti.

Burada Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, anne Ayşe Bülbül taziyeleri kabul etti. Ayşe Bülbül, ziyaret için İstanbul’dan gelenlere teşekkür eden Bülbül, “Yavrumu unutmadıkları için çok teşekkür ederim. Kimin emeği varsa hepsinden Allah razı olsun” dedi. Ziyarete, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda şehit düşen 17 yaşındaki Mahir Ayabak’ın ablası Gülbeyaz Ayabak da katıldı. Ayabak, anne Bülbül’e Kur’an-ı Kerim hediye etti.

  • Anısı dünyayı dolaşacak
  • İstanbul’dan uçağı uğurlayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Bu gün sadece bir şehre ve havalimanına uçmuyoruz. Bugün şehidimiz Eren Bülbül’e uçuyoruz” şeklinde konuştu. Aycı, şunları kaydetti: “Bu uçağımızın içindeki yolcularımız Eren Bülbül’ün kabrini ziyarete gidiyor. Olumlu duygular etrafında birleşerek milli değerlerimizin altında birleşebildiğimizi gösterdik. 15 yaşında bir kardeşimizin bundan iki yıl önce şehit olduğu Maçka’nın adını verdik. Elbette bir genç olarak onunda hayalleri vardı. Teröristlere en güzel cevabı eren dimdik durarak vermişti. Şimdi biz de ‘İyi ki varsın Eren’ diyoruz. Senin için Maçka uçağı dünyanın dört bir tarafına 120’den fazla ülkeye uçacak. Uçtuğu her ülkeye hep aynı mesajı götürecek”

THY'nin
OYNAT 01:35
THY'nin "Maçka" uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu
Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi. 'Maçka' isimli rüya uçak ilk seferinde Şehit Eren Bülbül'ün anısına uçtu.

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