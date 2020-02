İnşaat sektörü ok gibi fırlayabilir Açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, rakamların inşaat sektörünün önümüzdeki dönemler için hazırlandığını gösterdiğine dikkat çekerek, son 1,5 yıldır bekletilen projeler nedeniyle gerilimi artan inşaat sektörünün her an ok gibi fırlayabileceğini kaydetti.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 14:34 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 14:42 AA