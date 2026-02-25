İnternetten de altına hücum: Tüm zamanların rekor satışı geldi

Merkez Bankası tarafından ilk defa açıklanan anket sonuçları, hane halkının %55’i gibi büyük bir çoğunluğunun altın yatırımını tercih ettiğini ortaya koyarken; internette gerçekleşen altın satışları da rekor kırdı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Ocak 2026’da internetten kartla 4 milyar 696 milyon liralık altın alışverişi gerçekleşti. Bu rakam 2025’te aylık ortalama 2 miyara 951 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Böylece geçen ay, online altın alışverişinde tüm zamanların aylık rekor hacmine de ulaşıldı.

ONLİNE SATIŞLAR UÇUŞA GEÇTİ

Verilere göre 2023 yılında aylık ortalama 399 milyon TL olan internetten altın satış hacmi, 2026’nın ocak ayında 4,7 milyar TL'ye dayandı. Böylece 3 yıl gibi kısa bir sürede online kanallardan yapılan ortalama aylık altın alışverişi yaklaşık 12 kat arttı.

Bu arada en yakın dönem olan 2025 ile kıyas yapıldığında, aylık ortalama alışveriş tutarının %59 yükselmesi de dikkat çekti.

SEPET AĞIRLAŞIYOR!

Dikkat çeken bir gelişme de sepet büyüklüğünde yaşanıyor. 2023’te ortalama online bir adet altın alışverişi 5 bin TL iken, 2026’nın ilk ayında bu ortalama 36 bin TL'ye kadar yükseldi. Bu gelişme, yatırımcıların sadece küçük tutarlar için değil orta düzeyde birikimler için de altında toplarken online alışverişi tercih ettiğini gösterdi.

İŞLEM SAYISI DA ARTIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2023’te aylık 79 bin adet olarak gerçekleşen online altın alışverişi işlem sayısı, 2026’nın ilk ayında 130 bin adede kadar yükseldi. Bu yıl ocak ayında, geçen yıl ortalamasına göre işlem sayısının ise 14 bin adet arttığı görüldü. 2025’te işlem sayısı 116 bin adet olarak gerçekleşmişti.

Hem işlem sayısı hem de sepet büyüklüğünün artması, kartla tek seferde gerçekleşen altın miktarının arttığına işaret etti.

NEDEN ONLINE ALIŞVERİŞ

-Online altın alışverişi, güvenli üreticilerin internet sitelerinden yapılması halinde gramı düşük ya da sahte altın riski minimize oluyor hatta ortadan kalkabiliyor.

-Bir yatırımcı, fiziki ortamda kuyumcuların mesai saatlerine bağlı kalırken, online kanallarda, piyasa hareketlerine 7/24 anında tepki gösterme imkanına sahip oluyor.

-Kartla yapılan “ziynet” alışverişlerinde karta taksit seçeneği de alım gücünü artırıyor ve dijital kanallar bu yönüyle de avantaj sunabiliyor.

-Birçok online satış sitesinin fiyatları kıyaslanabiliyor. Ve en uygun seçenek daha kolay bulunabiliyor.

Online altın alışverişinin avantajları

DEZAVANTAJ VE RİSKLER NE?

-İnternetten altın alışverişinde güvenlik ve dolandırıcılık, ilk akla gelen risk olarak öne çıkıyor. En büyük tehdit ise “oltalama” yöntemi… Bilinen ve güvenilir kuyumculuk markalarının web siteleri kopyalanarak kart bilgileri çalınabiliyor, sahte altın riski artıyor ya da alındığı zannedilen altın, kişilere ulaşmıyor.

-Piyasa fiyatının çok altında fiyat veren sitelere karşı da dikkat edilmesi gerekiyor.

- Sipariş edilen gramajdan daha düşük veya ayarı farklı bir ürün gönderilmesi riski de göz ardı edilmemeli.

-Bankalar veya e-ticaret sitelerinde altın fiyatının daha yüksek olduğu ise bilinen bir gerçektir. Özellikle mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde spot piyasa ile makas daha fazla açılabiliyor.

-“Takı” formatında alınan ziynet altınlarında daha yüksek işçilik maliyeti de dikkat alınmalı…