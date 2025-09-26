İş ve istif makinaları ihracatında Rusya zirvede

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) 2025 yılının 8 ayını kapsayan sektör verilerini açıkladı. İMDER verilerine göre, 2025 yılının 8 ayında 10 bin 371 iş makinası, İSDER online verilerine göre 2025 yılının 8 ayında 8 bin 314 istif makinası satışı gerçekleşti.
İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, 2025 yılının ilk 8 ayında özellikle iç pazarda satışların arttığına dikkat çekerek, “İş ve istif makineleri sektörü, tretim gücü, teknolojik altyapısı ve satış performansıyla ülke sanayisine ve ekonomimize değer katmayı sürdürüyor” dedi.
DÜNYAYA İNŞAAT HİZMETİ
İMDER verilerine göre, yaklaşık 5 milyar dolarlık sektörel ciroya sahip iş ve inşaat makineleri sektöründe, 2025’in ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 10 bin 371 satış gerçekleşti. İMDER verilerine göre bu yılın 6 ayında yapılan inşaat ve madencilik makinası ihracatı ise geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracata göre ılımlı düşüş göstererek, 903 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılında toplam 2,14 milyar dolar ihracata ulaşan inşaat ve madencilik makinaları grubunun en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, Rusya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya olarak sıralandı.
İHRACATTA RUSYA ZİRVEDE
İSDER verilerine göre ise, 2025 yılının ilk 8 ayında toplam 8 bin 314 makina satışı gerçekleşti. Yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ciroya sahip istif makinaları sektöründe, yurt içi satışların 2024 yılı ile paralel seviyede seyredeceği öngörülüyor. 2025 yılının ilk 6 ayında toplam ihracat 358 milyon dolar olurken, ilk 6 ay toplam ithalat ise 975 milyon dolara ulaştı. İstif makinaları ihracatında ilk sıralarda Rusya, Cezayir, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Tamamlayıcı alt sektörlerinin gerçekleştirdiği ihracat rakamları da dahil edildiğinde 2024 yılında sektörün ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar seviyelerine ulaştı ve bir önceki yıla oranla yüzde 4’lük artış kaydedildi.