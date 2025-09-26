İş ve istif makinaları ihracatında Rusya zirvede

İMDER verilerine göre, yaklaşık 5 milyar dolarlık sektörel ciroya sahip iş ve inşaat makineleri sektöründe, 2025’in ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 10 bin 371 satış gerçekleşti. İMDER verilerine göre bu yılın 6 ayında yapılan inşaat ve madencilik makinası ihracatı ise geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracata göre ılımlı düşüş göstererek, 903 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılında toplam 2,14 milyar dolar ihracata ulaşan inşaat ve madencilik makinaları grubunun en fazla ihracat yaptığı ülkeler Almanya, Rusya, ABD, Birleşik Krallık ve İtalya olarak sıralandı.