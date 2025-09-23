Savunma sanayiinde hedef 11 milyar $ ihracat

Türk savunma sanayii, son yıllarda hem iç pazardaki gücünü hem de küresel pazardaki etkisini artırarak dikkat çekici bir ihracat başarısına imza attı. Son dört yılda istikrarlı bir şekilde büyüyen sektör, 2024 yılında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 2025 yılında da aynı hedefle ilerleyen Türkiye, ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-ağustos döneminde ise toplam savunma sanayii ihracatı yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi. İlk 11 ayda 5 milyar 761 milyon dolara ulaşan ihracat, yıl sonunda 7 milyar 154 milyon dolarla hedefin yüzde 11 üzerinde gerçekleşti. Böylece savunma ve havacılık sanayi ihracatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Hükümetin 2024- 2028 dönemini kapsayan 12’nci Kalkınma Planı’nda savunma sanayi ihracatı için yeni hedefler çizildi. Buna göre, 2028 yılına kadar ihracatın 11 milyar dolara çıkarılması ve Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına girmesi öngörülüyor. Türkiye sadece bir yılda 171 farklı ülkeye savunma sanayi ürünü ihraç etti.