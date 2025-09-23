Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Savunma sanayiinde hedef 11 milyar $ ihracat

Savunma sanayiinde hedef 11 milyar $ ihracat

Canberk Doğan
04:0023/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye sadece bir yılda 171 farklı ülkeye savunma sanayi ürünü ihraç etti.
Türkiye sadece bir yılda 171 farklı ülkeye savunma sanayi ürünü ihraç etti.

Türk savunma sanayii, son yıllarda hem iç pazardaki gücünü hem de küresel pazardaki etkisini artırarak dikkat çekici bir ihracat başarısına imza attı. Son dört yılda istikrarlı bir şekilde büyüyen sektör, 2024 yılında tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 2025 yılında da aynı hedefle ilerleyen Türkiye, ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak-ağustos döneminde ise toplam savunma sanayii ihracatı yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldi. İlk 11 ayda 5 milyar 761 milyon dolara ulaşan ihracat, yıl sonunda 7 milyar 154 milyon dolarla hedefin yüzde 11 üzerinde gerçekleşti. Böylece savunma ve havacılık sanayi ihracatı tüm zamanların rekorunu kırdı. Hükümetin 2024- 2028 dönemini kapsayan 12’nci Kalkınma Planı’nda savunma sanayi ihracatı için yeni hedefler çizildi. Buna göre, 2028 yılına kadar ihracatın 11 milyar dolara çıkarılması ve Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasına girmesi öngörülüyor. Türkiye sadece bir yılda 171 farklı ülkeye savunma sanayi ürünü ihraç etti.


#Ekonomi
#savunma sanayi
#ihracat
#hedef
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU 2025: 99.500 TL promosyon ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri