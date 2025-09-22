Yeni Şafak
ABD basını ANKA-3’ü mercek altına aldı: Bölgesel dengeleri değiştirecek

Pınar Görgü
11:2522/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
The National Interest dergisi, ANKA-3 İHA’sını analiz etti.
The National Interest dergisi, ANKA-3 İHA’sını analiz etti.

Türk Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş insansız hava araçlarından ANKA-3, uluslararası basının ilgisini çekmeye devam ediyor. ABD merkezli The National Interest dergisi, ANKA-3’ü mercek altına aldı. Makalede, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3’ün, Türkiye’nin savunma yatırımlarıyla bölgedeki en güçlü hava kuvvetine sahip olacağı belirtildi.

ANKA-3 teslimata hazırlanırken, Türk Hava Kuvvetleri’nin yeni taarruzi İHA’sı uluslararası medyanın da ilgisini topluyor.

ABD’li National Interest dergisi, ANKA-3’ü konu alan bir makale yayımladı.

Makalede, Türkiye’nin insansız hava aracı üretiminde önde gelen ülkeler arasında olduğu vurgulandı.

ANKA-3,
"taarruzi insansız hava araçlarında büyük bir sıçrama ve Türkiye'nin gelişen savunma sanayisinin göstergesi"
olarak nitelendi.

Makalede, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, tarafından geliştirilen ANKA-3'ün teknik özelliklerinden bahsedildi.

Görünmezlik kabiliyeti için tasarlanan kanat yapısına dikkat çekildi.

"Türkiye dron teknolojisinde ilerledikçe, ANKA-3 bölgesel askeri dengeleri değiştirmeye ve Türkiye’yi küresel silah pazarında öne çıkaracak aday"
denildi.

"Türkiye’nin hava üstünlüğünü pekiştirecek"

ABD merkezli dergi,
"ANKA-3, bölgesinde Türkiye’nin hava üstünlüğünü pekiştirecek. Yunanistan ve diğer bölge aktörleri için dengeler yeniden şekilleniyor”
yazdı.
National Interest dergisi,
"ANKA-3 Türkiye’nin savunmadaki gücünü simgeliyor ve dünya pazarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor”
ifadesini de kullandı.

ANKA-3'ün 2026’da Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlıyor.

ANKA-3'ün özellikleri neler?

Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MIUS) olarak da tanımlanan ANKA-3, ilk uçuşunu aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdi. ANKA-3, bu test uçuşunda 8 bin feet irtifada bir saatten uzun süre havada kaldı.

17,5 metre uzunluğundaki ANKA-3, aynı zamanda 8 metre kanat açıklığına sahip. Tahmini azami hızının 250 knot olduğu belirtilen aracın, 40 bin feet hizmet tavanı bulunuyor. İHA, bin 200 kilograma kadar harp başlığı taşıyabilme kapasitesiyle de öne çıkıyor.



