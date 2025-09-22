ABD basını ANKA-3’ü mercek altına aldı: Bölgesel dengeleri değiştirecek

Türk Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş insansız hava araçlarından ANKA-3, uluslararası basının ilgisini çekmeye devam ediyor. ABD merkezli The National Interest dergisi, ANKA-3’ü mercek altına aldı. Makalede, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3’ün, Türkiye’nin savunma yatırımlarıyla bölgedeki en güçlü hava kuvvetine sahip olacağı belirtildi.
ANKA-3 teslimata hazırlanırken, Türk Hava Kuvvetleri’nin yeni taarruzi İHA’sı uluslararası medyanın da ilgisini topluyor.
ABD’li National Interest dergisi, ANKA-3’ü konu alan bir makale yayımladı.
Makalede, Türkiye’nin insansız hava aracı üretiminde önde gelen ülkeler arasında olduğu vurgulandı.
Makalede, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, tarafından geliştirilen ANKA-3'ün teknik özelliklerinden bahsedildi.
Görünmezlik kabiliyeti için tasarlanan kanat yapısına dikkat çekildi.
"Türkiye’nin hava üstünlüğünü pekiştirecek"
ANKA-3'ün 2026’da Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlıyor.
ANKA-3'ün özellikleri neler?
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MIUS) olarak da tanımlanan ANKA-3, ilk uçuşunu aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdi. ANKA-3, bu test uçuşunda 8 bin feet irtifada bir saatten uzun süre havada kaldı.
17,5 metre uzunluğundaki ANKA-3, aynı zamanda 8 metre kanat açıklığına sahip. Tahmini azami hızının 250 knot olduğu belirtilen aracın, 40 bin feet hizmet tavanı bulunuyor. İHA, bin 200 kilograma kadar harp başlığı taşıyabilme kapasitesiyle de öne çıkıyor.