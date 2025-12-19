İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık’ta yapılan ilk toplantının ardından ikinci kez dün bir araya geldi. Saat 14.00’te başlayan toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya işveren tarafını temsilen TİSK katılırken, işçi tarafını temsil eden Tür-İş heyeti ikinci toplantıya da katılmadı.

TÜİK’TEN EKONOMİK GÖSTERGELER SUNUMU

İkinci toplantının ana gündemini ekonomik veriler oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan sunumda enflasyon başta olmak üzere temel ekonomik göstergeler komisyon üyeleriyle paylaşıldı. Bu verilerin, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde yol gösterici olacağı ifade edildi. Toplantı öncesinde ve sonrasında yapılan açıklamalarda, bu aşamada rakam konuşulmasının erken olduğu vurgulandı.

IŞIKHAN’DAN TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ’E ZİYARET

Bakan Işıkhan, sosyal diyalog kanallarının açık tutulduğunu vurgulayarak, konfederasyonlarla temaslarını sürdürdü. İkinci toplantıya dakikalar kala Işıkhan ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir görüşme gerçekleştirdi. Işıkhan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, sürecin başından bu yana sosyal diyaloğa önem verdiklerini belirterek, “Bakanlık olarak sosyal diyalog sürecini devam ettireceğimizi söylemiştim. Bugün de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Bey’i ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

ORTAK NOKTADA BULUŞACAĞIZ

Sendikaların görüş ve taleplerinin komisyona iletileceğini söyleyen Işıkhan, sürecin tüm tarafların hassasiyetleri gözetilerek yürütüleceğini vurguladı. Işıkhan, “İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bilgileri komisyonda Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim. Komisyonda bunlar ele alınacak. Her zaman söylediğimiz gibi işçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, çalışanları korurken makroekonomik dengeleri de gözeten ortak bir noktada buluşulacağına inanıyorum” dedi.

SENDİKA TALEPLERİ KOMİSYONDA

Işıkhan, Türk-İş ziyaretinin ardından Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile de bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, asgari ücret görüşmeleri kapsamında sosyal diyalog sürecinin devam ettiği vurgulandı. Işıkhan, “Biraz önce Tür-İş Başkanımız Ergün Atalay’la süreci değerlendirdik. Şimdi de Hak-İş Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri Komisyona ileteceğim” diye konuştu.

Gözler üçüncü toplantıda