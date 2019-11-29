Ekonomi İslam Tahkim Merkezi kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İslam Tahkim Merkezi kuruldu

İSEDAK’ın 35’nci toplantısında tarihi bir adım atılarak İslam Tahkim Merkezi Kuruldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Kendi meselelerimizi artık çözebileceğiz. Türkiye maddi destek sağladı. TOBB olarak biz de mekan tahsis ettik. “İslam Tahkim Merkezi’nin ticari ihtilafların çözümünde, ilk akla gelen doğru bir adres olmasını sağlayalım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Akıncı (soldan iki) Rifat Hisarcıklıoğlu (soldan üç)
Ziya Akıncı (soldan iki) Rifat Hisarcıklıoğlu (soldan üç)

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35. Toplantısında tarihi bir atım atıldı. Uzun süredir gündemde olan İslam Tahkim Merkezi nihayet kuruldu. Teşkilat üyesi ülkeler arasındaki ticari ihtilafların çözümünde önemli bir rol üstlenmesi beklenen Tahkim Merkezi'nin merkezi İstanbul olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu benim 15 yıldır uğraştığım bir projeydi. Kendi meselelerimizi çözebileceğimiz bir merkezin kuruluşunu gerçekleştirdik” dedi. Hisarcıklıoğlu, İSEDAK’ın, 57 üye, 5 gözlemci ülke ve 1,7 milyarlık nüfusuyla, Birleşmiş Milletlerden sonra, en fazla üyeye ve temsil kapasitesine sahip uluslararası kuruluş olduğunu söyledi.

EV SAHİBİ İSTANBUL

İslam Tahkim Merkezi için TOBB'un mekan tehsisinde bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, en iyi şekilde çalışması için gereken tüm imkanları hazırladıklarını söyledi. Bu merkezin, İslam ülkeleri arasındaki ticareti ve yatırımları daha da yukarı çekeceğine inandığını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Bunun en güzel örneklerinden biri Türkiye’dir. Eskiden Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımı, yılda 1 milyar doları geçmezdi. Sonra hükümetimiz, tahkimi, ulusal mevzuatımıza ekledi. Bunun da etkisiyle Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde cazibesi arttı. Herhangi bir ihtilaf durumunda, tarafsız, objektif, saygın, kuralları baştan net olarak koyulmuş, bir başvuru merciinin bulunması, tüm tarafları korur. O ülkeyi, iş adamları nezdinde daha cazip kılar” dedi.

SORUNLAR HIZLA ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Hisarcıklıoğlu, tahkimin, iş dünyası açısından çok önemli bir konu olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticaret ve yatırım yapmak, risk almak demek. Başka bir ülkede bunu yaptığınızda, bu risk daha da büyür. Çünkü her ülkede farklı mevzuat, farklı uygulama mevcut. Yatırımcıların, bunların hepsini bilmesi mümkün değil. Bu da ticaret ve yatırım iştahını azaltan bir durum. Tahkim ise bunların hepsini tek br çatıda topluyor."

TAHKİM DERSİ VERECEĞİZ

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ise "Taraflar, sözleşmelerine tahkim şartı koyduğunda uyuşmazlıklar milli mahkemeler yerine hakemler tarafından çözülüyor. İkincisi, uyuşmazlıklar mahrem bir şekilde gideriliyor. Bu ticaret için çok önemli. Uyuşmazlıklar daha hızlı bir şekilde çözümleniyor. Bölgemizde hukukçularımıza tahkim alanında dersler vereceğiz" dedi.

ANLAŞMALAR ARKA ARKAYA GELDİ

  • İSEDAK kapsamında İslam Kalkınma Bankası ile çeşitli anlaşmalar da imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem sigorta desteği sunacak” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: “Çok yüksek hızlı tren setlerinin tedariki için sağlanan 312 milyon avro, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi için çok önemsediğimiz finans kaynağıdır. Temin edeceğimiz 10 adet çok yüksek hızlı tren setinin ilkini Şubat 2020 itibarıyla ticari işletmeye başlatmayı amaçlıyoruz” bilgisini verdi.

Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu: Arnavutluğa destek çağrısı
GÜNDEM
Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuştu: Arnavutluğa destek çağrısı

Akdenizde oyun şimdi başladı

Akdeniz'de oyun şimdi başladı

​Denizlerdeki Sevr kumpası mutabakatla birlikte sulara gömüldü.
Moderatör değil FETÖ sözcüsü

Moderatör değil FETÖ sözcüsü

​DW spikeri Sebastian, Kalın'ın karşısında darbecilerin avukatlığına soyundu.
İndirim tuzağına düşmeyin

İndirim tuzağına düşmeyin

​Siber saldırganlar tetikle bekliyor.
İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

​Barış Pınarı'nın ilk şehidi Topçu'nun adı yaşatılacak.
Dosya MİT’te

Dosya MİT’te

​Cinayetin uluslararası bağlantıları araştırılacak.
İslam Tahkim Merkezi kuruldu

İslam Tahkim Merkezi kuruldu

​İslam ülkeleri arasındaki ticaret artacak.

Cumhurbaşkanı<br>sizinle mi uğraşacak?

Cumhurbaşkanı
sizinle mi uğraşacak?

​Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasını değerlendirdi.

Ülke puanı için

Ülke puanı için

Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Yolcuların mağduriyeti giderilecek

Yolcuların mağduriyeti giderilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan, 'Atlas Global' açıklaması.
TİKA elini uzattı

TİKA elini uzattı

​İşgalci İsrail'in saldırılarında zarar gören Filistinli ailelere yardım edildi.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Cumhur İttifakı reddetti

Cumhur İttifakı reddetti

​İSKİ'nin zam teklifi, İBB Meclisi'nden geçemedi.
Türkiye'siz<br>bir NATO olmaz

Türkiye'siz
bir NATO olmaz

AK Parti ​Sözcüsü Çelik, Macron'un açıklamalarını değerlendirdi.
Gerçeği öğrenince kalakaldı

Gerçeği öğrenince kalakaldı

​Yıllarca para ödedi, Tapu'da hayatının şokunu yaşadı.
Terör örgütünün hamisi zaten

Terör örgütünün hamisi zaten

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert yanıt.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.