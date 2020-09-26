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Ekonomi Bakan Soylu açıkladı İstanbulda 75lik deprem tatbikatı yapılacak
EMLAK

İstanbul genelinde deprem tatbikatı yapılacak

Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'da 7.5'lik deprem tatbikatı yapılacak

Son zamanlarda peş peşe meydana gelen depremler sonrası beklenen büyük İstanbul depremi tekrardan gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul genelinde 7.5'lik deprem tatbikatı yapılacağını tatbikata tüm kamu kurumlarının da aynı anda katılacağını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv: Havadan İstanbul
Foto/arşiv: Havadan İstanbul

AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

"HEDEFİMİZ 81 MİLYON İNSANIMIZA AFET MESELESİ İLE İLGİLİ EĞİTİMLE ULAŞABİLMELTİR"

2021'in afet eğitim yılı olacağını ve afete hazırlığın önemini vurgulayan Soylu, "AFAD Başkanlığımız, afete hazırlık yapıyor ve tüm Türkiye'de bir afet eğitim seferberliğini ortaya koymamız gerekir. Biliyorsunuz, bu yılın 6. ayı ve geçen yılın 6. ayını afete hazırlık yılı olarak ilan etmiştik. O bitti. Aslında bu yıl afet eğitimi ile ilgili çalışmalara başlamıştık ama maalesef salgın önümüzü kesti. İlk 3 ayda bile bir buçuk milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık ama önümüzdeki yıl hedefimiz, 81 milyon insanımıza, Afet meselesi ile ilgili eğitimle ulaşabilmektir. Bunun için her şeyi kullanacağız. Herkesin afet ile ilgili bir baz bilgisi, afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapılmasına yönelik bir bilgisi söz konusu olacak. Ve ikinci 2021 yılı planımız da, ki ona başladık, Kahramanmaraş'ta İl Afet Riskleri Azaltma Planı gerçekleşti, çok başarılıydı. Şimdi Allah nasip ederse, tüm hocalarımızla, kurumlarımızla Kahramanmaraş ölçeğini 81 vilayetimizde, 31 Aralık 2021 bittiğinde herkesin elinde 'İl Afet Riskleri Azaltma Planı' hazır, her kurumun ne yapacağı hazır ve bu konudaeylemine başlamış bir anlayış ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuştu.

Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
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Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!

"ARALIK AYINDA İSTANBUL'DA SAHA TATBİKATLARINA BAŞLAYACAĞIZ"

"Yine önümüzdeki günlerde, sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile yürürlüğe giren, Türkiye Afet ve Acil Durum Kurulu'nu İçişleri Bakanlığı'nın başkanlığında toplayacağız" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söyle devam etti:

"Orada da şu ana kadar çalışmalarını yaptığımız Türkiye Afet Müdahale Planı'nın revizesini gerçekleştireceğiz. İstanbul ile ilgili bir şey daha ifade edeyim, 26 çalışma grubunun önemli bir bölümünü bitirdik. Bu gözden geçirme toplantısıydı. Bu 26 çalışma grubu ile ilgili biz, en nihayetinde zannediyorum Ekim ayının sonuna kadar tamamlayıp bitireceğiz. Buna trafik ve güvenlik de dahil olmak üzere, bitireceğiz, şartlarımız belli olacak ve hemen Kasım ayında masa başı tatbikat işlerini gerçekleştireceğiz. Ve ardından da Aralık ayında, hep birlikte İstanbul'da saha tatbikatlarına başlayacağız. Tüm belediye, muhtarlar ve paydaşlarımız ile bir araya geleceğiz. Yani 2020 yılı bitmeden evvel, İstanbul'da bu çalışma grubu toplantılarını tamamlayıp, masa başı tatbikatlarını tamamlayıp, tüm belediyelerimize 7.5'lik bir depremdeki son senaryo düzeltmelerimizi ortaya koyacağız. 2021 yılında ise daha büyük tatbikatları burada gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbul'a diyeceğiz ki, şu saatte deprem oldu. Ve bütün kurumlar harekete geçeceğiz. Bunları saat saat değerlendireceğiz, bir gündüz çalışma saatinde bir de gece uyku saatinde yapacağız"

İstanbul’da tüm toplanma alanlarında tatbikat yapılacak.

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"İSTANBUL'DA TÜM TOPLANMA ALANLARINDA TATBİKAT YAPACAĞIZ"

Afet ve Acil durum anında ilk 6 saatin çok önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "İlk 6 saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimizin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir zaten. Bugüne kadar bunu başardık. Ama özelikle 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler, bütün bunları sağlamalıyız. Deprem olduğu zaman, ilk korkum herkesin arabalarına atlayıp evlerinden uzaklaşması. Binlerce kişinin ölümüne sebebiyet veririz, bunu açık söyleyeyim. İlk 6 saatte yapılabilecek tek şey arama kurtarma, sağlık, iletişim ve ulaşıma izin vermektir. Ve ilk 6 saatte yapılabilecek ilk şey, bugün konuşacağımız toplanma alanlarına milletimizi sevk etmektir. Tüm belediyelerimiz, muhtarlarımız, kamu görevlilerimizle birlikte İstanbul'da, tüm toplanma alanlarımızda tatbikat yapacağız. Hem de çok kısa süre içinde. Hepimiz bir toplanma merkezide olacağız, kontrol edeceğiz, İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza, sizin toplanma merkeziniz burasıdır diye lokasyon ve vatandaş bütünleştirmesi yapacağız, onları bilgilendireceğiz, her binaya toplanma merkeziniz şurasıdır diye asacağız, cep telefonlarına göndereceğiz. Bunun sebebi de 6 saatlik zaman dilimini hep beraber iyi yönetmek" şeklinde konuştu.

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ÜLKE GENELİNDE 18 BİN 642 ADET ACİL DURUM TOPLANMA ALANIMIZ MEVCUT

1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu bulunan Türkiye'de bugün bin 100 adet deprem gözlem istasyonu olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Avrupa'nın 2. büyük gözlem ağına sahip ülke Türkiye. 2019 yılından itibaren 11 bölgesel, 1 ulusal ve illerimizde de 19 adet habersiz tatbikat gerçekleştirdik. Bu yıl salgın sebebiyle biraz durduk. İnşallah önümüzdeki günlerde İstanbul'da toplanma alanları ile ilgili bir tatbikatı gerçekleştireceğiz. Senaryo şu şekilde olacak, bildiğiniz gibi her toplanma alanının kamu personellerinden belirlenmiş sorumluları var. Ayrıca bu toplanma alanları tahliye ve yerleştirme çalışma grubuna bağlı. Bunun sorumluluğu da jandarmada şu anda. Gerçekleştireceğimiz bu tatbikat, vatandaşlarımızın değil, görevlilerimizin tatbikatıdır. Öncelikle bunu ifade edeyim ki, herhangi bir karışıklığı meydan vermeyelim. Belirleyip ilan edeceğimiz gün ve saatte, bu toplanma alanlarından sorumlu kamu görevlisi arkadaşlarımız, sorumlu oldukları alanlarına gidecekler, konuya ilgi duyan vatandaşlarımız da arzu ederlerse bu alanlara gidecekler. Ve görevli arkadaşlarımız burada kendilerine bilgilendirme yapacaklar. Ülke genelinde 18 bin 642 adet Acil durum toplanma alanımız mevcut. Vatandaşlarımız, olası bir afet anında nerede toplanacağı bilgisi, e-Devlet üzerinden ulaşabilmeleri mümkündür" dedi.

​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
FOTOĞRAF 86
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Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı.
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Soylu, Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar.​ dedi.
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Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından yenisafak.com 81 il bazında 100 m2 dairede kira fiyatlarını araştırdı.
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3 yıllık kira değişimleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artış yüzde 110 ile Edirne'de oldu.
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İşte il il 100 m2 dairede ortalama kira fiyatları ve kiralardaki 3 yıllık değişim oranları..
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Adana 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45.9)​
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Adıyaman 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 58.7)​
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Afyonkarahisar 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 30)​
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Ağrı 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​
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Amasya 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.9)​
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Ankara 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​​
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Antalya 100 m2 daire Kira aralığı: 1050 - 1750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 66.6)​​​
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Artvin 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 2.4)​
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Aydın 100 m2 daire Kira aralığı: 1250 - 2100 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45)
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Balıkesir 100 m2 daire Kira aralığı: 860 - 1450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​
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Bilecik 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)​
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Bingöl 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)
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Bitlis 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)​
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Bolu 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37)
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Burdur 100 m2 daire Kira aralığı: 646 - 1076 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)
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Bursa 100 m2 daire Kira aralığı: 850 - 1400 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 35)
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Çanakkale 100 m2 daire Kira aralığı: 1020 - 1700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)
Title
Çankırı 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 850 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18)
Title
Çorum 100 m2 daire Kira aralığı: 480 - 810 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23)​
Title
Denizli 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34 )​
Title
Diyarbakır 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.6)
Title
Edirne 100 m2 daire Kira aralığı: 1070 - 1800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 110)
Title
Elazığ 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 64)
Title
Erzincan 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 55)​
Title
Erzurum 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12)
Title
Eskişehir 100 m2 daire Kira aralığı: 810 - 1345 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 41.8)​
Title
Gaziantep 100 m2 daire Kira aralığı: 905 - 1510 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 56.7 )
Title
Giresun 100 m2 daire Kira aralığı: 620 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.7 )​
Title
Gümüşhane 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8)​
Title
Hakkari 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 820 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13.3)​
Title
Hatay 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 27)​
Title
Isparta 100 m2 daire Kira aralığı: 690 - 1150 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​
Title
Mersin 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​
Title
İstanbul 100 m2 daire Kira aralığı: 1450 - 2450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22)
Title
İzmir 100 m2 daire Kira aralığı: 1215 - 2020 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.5)​
Title
Kars 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 965 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 50.5)​
Title
Kastamonu 100 m2 daire Kira aralığı: 533 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 29)
Title
Kayseri 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 725 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.7)
Title
Kırklareli 100 m2 daire Kira aralığı: 800 - 1328 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40)​
Title
Kırşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​
Title
Kocaeli 100 m2 daire Kira aralığı: 730 - 1220 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28)​
Title
Konya 100 m2 daire Kira aralığı: 610 - 1015 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​
Title
Kütahya 100 m2 daire Kira aralığı: 645 - 1074 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.7)​
Title
Malatya 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 72.9)​
Title
Manisa 100 m2 daire Kira aralığı: 790 - 1320 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.8)​
Title
Kahramanmaraş 100 m2 daire Kira aralığı: 546 - 910 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​
Title
Mardin 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 766 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 42.5)​
Title
Muğla 100 m2 daire Kira aralığı: 1150 - 1920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 67)​
Title
Muş 100 m2 daire Kira aralığı: 420 - 705 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22.8)​
Title
Nevşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 60.9)​
Title
Niğde 100 m2 daire Kira aralığı: 380 - 630 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12.5)​
Title
Ordu 100 m2 daire Kira aralığı: 635 - 1055 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​
Title
Rize 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32)​
Title
Sakarya 100 m2 daire Kira aralığı: 707 - 1178 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18.7)​
Title
Samsun 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 980 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 36)​
Title
Siirt 100 m2 daire Kira aralığı: 450 - 750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 19.9)​
Title
Sinop 100 m2 daire Kira aralığı: 825 - 1375 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.2)​
Title
Tekirdağ 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37.3)​​
Title
Tokat 100 m2 daire Kira aralığı: 565 - 940 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26.5)​​
Title
Trabzon 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.2)​​
Title
Tunceli 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 670 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 7)​​
Title
Şanlıurfa 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 883 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.2)​
Title
Uşak 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8.3)​​
Title
Van 100 m2 daire Kira aralığı: 890 - 1483 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 74.7)​​
Title
Yozgat 100 m2 daire Kira aralığı: 537 - 895 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.8)​​
Title
Zonguldak 100 m2 daire Kira aralığı: 1.013 - 1688 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 53.4)​​
Title
Aksaray 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 723 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28.5)​​
Title
Bayburt 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 835 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.3)​​
Title
Karaman 100 m2 daire Kira aralığı: 458 - 763 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 20.2)​​
Title
Kırıkkale 100 m2 daire Kira aralığı: 467 - 780 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13)​​
Title
Batman 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 970 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 47.8)​​
Title
Şırnak 100 m2 daire Kira aralığı: 304 - 506 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 3.4)​​
Title
Bartın 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.2)​​
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Ardahan 100 m2 daire Kira aralığı: 470 - 785 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.9)​​
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Iğdır 100 m2 daire Kira aralığı: 576 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59.4)​​
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Yalova 100 m2 daire Kira aralığı: 989 - 1648 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.4)​
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Karabük 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1005 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​​
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Kilis 100 m2 daire Kira aralığı: 710 - 1180 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 80)​​
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Osmaniye 100 m2 daire Kira aralığı: 515 - 855 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 48.5)​​
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Düzce 100 m2 daire Kira aralığı: 627 - 1045 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.2)​
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Sivas 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira değişimi yüzde 3.8 düşüş var)​
​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lojmanların önemine işaret edip konut kira fiyatları yüzünden polislerin belli illere tayin olmak istemediğine ilişkin açıklaması sonrası yenisafak.com 81 il genelinde kira fiyatlarını araştırdı. Kiraların ortalama 3 yıl içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken bir ilde kira fiyatlarındaki yüzde 110'luk artış ise dikkat çekti. Bakan Soylu'nun polislerin tayin olmak istemediğini belirttiği İstanbul'da kiraların 100 m2 dairede ortalama 1450 ile 2500 TL arasında olduğu görüldü.


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