İstanbul güney gibi tatil destinasyonu olmalı

Turizm yatırımcıları 16 Mayıs’ta İstanbul’da buluşacak. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, İstanbul’da gerçekleştirilecek Turizm Yatırım Forumu’nda nitelikli yatırımları, yatırımcılarla paylaşmayı amaçladıklarını söyledi. Narin, “Forumda Türkiye’yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçlıyoruz” dedi.

FIRSATI GÖREN GELİR

Oya Narin, İstanbul’un Paris, Tokyo ve New York ile yarışabilecek potansiyelde olduğunu ifade ederek, “İstanbul’un deniz turizmine öncelik vermesi lazım. İstanbul bundan sonra güney destinasyonu gibi tatil destinasyonu olmalı” dedi. TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Ferzan Çelikkanat da Türkiye’nin çok ciddi bir yatırım potansiyelinin olduğunu kaydederek, “Yatırımcı kar ve fırsat görürse mutlaka gelir” diye konuştu.

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