İstanbul yine zirvede

Eurocontrol tarafından yayınlanan Hava Trafik Operasyonları Raporu’na göre İstanbul Havalimanı, mart ayında gerçekleşen günlük ortalama 1.263 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu. EUROCONTROL tarafından yayınlanan Hava Trafik Operasyonları Mart-2023 Raporu’ndaki istatistiklere göre, ülkemiz, mart ayında günlük ortalama 2.324 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ncı sırada yer aldı. Mart ayında en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında THY. günlük 1.300 uçuş ile 2’nci sırada ve Pegasus Hava T ise günlük ortalama 385 uçuş ile 11’nci sırada yer aldı. Sunexpress, günlük 132 uçuş ile en yoğun 40’ncı hava yolu şirketi oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 549 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun 40 havalimanı içerisine girdi.