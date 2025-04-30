İtalya ile yeni ortaklıklar masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti, Türk iş dünyasının yeni iş birlikleri kurması açısından büyük bir adım oldu. Baykar Grubu’nun yakın dönemde farklı ortaklıklara imza attığı ülkede, savunma sanayiinden uzay bölümüne, batarya sistemlerinden robotik teknolojilere kadar birçok sektörde önemli iş birliği fırsatları sunan şirketler var. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İtalya Şubesi Başkanı Gökhan Eller, Türk iş insanlarına rehber olması amacıyla hazırladıkları şirket listesinin detaylarını Yeni Şafak'a açıkladı.





SAVUNMA VE BATARYADAN ROBOTİK TEKNOLOJİLERE

Orta ve büyük ölçekli toplam 40 şirket tespit ettiklerini belirten Gökhan Eller, "Bu çok önemli bir çalışmaydı. Listeyi, hem büyükelçiye hem de bakanlığa sunduk. Şu an İtalyanlar tarafından kayyum atamak için gözetimde tutulan 27 şirket bulunuyor. Bu şirketler ağırlıklı olarak batarya, demir çelik, elektronik parça, dijital altyapı, biyomedical ürünler, ev eşyaları, elektrik direkleri, lüks giyim, araba aksları, uçak, uzay bölümü, alüminyum, ambalaj, vinç ve demir ray sistemlerinde faaliyet gösteriyorlar. Kayyum atanmış olan 13 şirket arasında ise savunma sanayii, fiber optik, plastik, robotik makine teknolojileri ve sinir bilimi üzerine hastaneler olduğunu belirledik" dedi.





GÜZEL PLANLARIMIZ VAR

Gökhan Eller, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii bunlar büyük şirketler. Büyük şirketler olduğundan belki Türkiye'den bunun alınımları tek şirket aracılığıyla zor olabilir ama bir konsorsiyum anlaşmasıyla bir topluluk halinde olabilir. Biz fizibilitesini yaptık ve bakanlığımıza sunduk. Güzel planlarımız var, projelerimiz var. Hepimizin amacı Türkiye ile İtalya arasındaki bu ticaret hacmini genişletmek ve büyütmek. Biz de bu iradedeyiz."





İŞ DÜNYASI ROMA'YA ÇIKARMA YAPTI

Roma'daki Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ve İş Forumu öncesi iş dünyasından katılımcılar yemekte bir araya geldi. MÜSİAD İtalya Şubesi Başkanı Gökhan Eller'in ev sahipliğindeki davete; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve çok sayıda iş insanı katıldı.





İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR

Davetin ardından değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "İtalya'nın Türkiye ile olan iş birliği ilişkileri her geçen gün güçleniyor. Son örneği de biliyorsunuz, çok önemli savunma sanayiinde imzalar atıldı. Baykar Grubu buradaki Piaggio şirketini satın aldı. Leonardo'yla insansız hava araçlarının üretimi konusunda da bir iş birliği yaptı. Bunlar iki ülkenin ilişkilerinin artmasına vesile olacak hadiseler. Aynı zamanda birçok Türk firmasının İtalya'da yatırımları var. Dolayısıyla İtalya hem savunma sanayisinde hem makine imalatında hem diğer alanlarda önemli bir sanayi ve turizm yeri. Dolayısıyla ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.



