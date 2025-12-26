İtina ile dert dinleyenler dijitalde

Bir dönem sokaklarda sıkça gördüğümüz ve sayısız habere konu olan "İtina ile dert dinlenir" furyası dijitale taşındı. Mobil uygulamalarda olur olmaz fikirler geliştirip kazanç sağlamaya çalışanların arasına her gün yenileri katılıyor. Şimdilerde de hizmet sitelerinde 'dert dinleme uzmanı' adıyla gelir sağlayanlar türedi. 30 dakikası 500 liradan başlayan fiyatlarla mobilde sayısız ilan bulabilirsiniz. Son dönemde online mecralardan ders verme veya hizmet sunma işlerinin yaygınlaşması, dert dinleyenleri de sarmış durumda.





ÖĞRENCİ, EV HANIMI HERKES DERT DİNLİYOR

Instagram ve TikTok gibi platformlardaki tanıtımlarda bu tarz işleri yapanları bulabilirsiniz. Birilerinin derdi, diğerinin dermanı olunca kendimize görev bilip dertli piyasanın peşine düşüyoruz. İletişim kurduğumuz veya ilanını görüntülediğimiz kişiler arasında öğrencilerden ev hanımlarına, sözde psikologlardan mühendislere kadar her kesimden insan var.





SAATİNE 5 BİN TL 2 GÜN SONRASINA RANDEVU

Saatine 5 bin TL isteyenler, WhatsApp yazışmasına bin TL fiyat verenler, Telegram üzerinden 2 bin TL'ye konuşanlar ve dahasından bahsediyoruz. Bunların üçte biri rakamı kabul edenlere de rastlayabilirsiniz. Ne kadar doğru bilinmez ama içlerinde 2 gün sonrasına randevu veren bile var. Detaya girince, sosyal medyanın etkisiyle vatandaşın dert anlatmak için kendileriyle iletişim kurduğunu öğreniyoruz. 'Sorunlarını seni tanımayanlarla paylaşmalısın' şeklindeki psikolog tavsiyesine uyanlar buradan hizmet alıyor. Ücretler, yine karşılıklı pazarlıkla belirleniyor.





SOSYAL MEDYADA BİNLERCE İLAN

Sosyal medyada binlerce dert dinleme ilanı görünce, işin ek kazanç kapısı haline geldiği anlaşılıyor. İlanlara gelince işte birkaç örnek: “Anonim dert dinleyici, sadece dinliyorum, Yargılamıyorum, hayat zorlaştığında birilerinin sadece dinlemesine ihtiyaç duyarız. İşte ben burada devreye giriyorum. Ben profesyonel bir terapist değilim. Ama tarafsızım, gizliliğe önem veririm...” Bir diğeri şöyle: “Hiç tanımadığı biriyle dertleşmeye o kadar ihtiyacı oluyor ki bazen insanın, bunun için varım…”





YENİ ŞAFAK GÜNDEME GETİRDİ

Dert dinleme işlerine gülümseyerek bakabilirsiniz ancak bu kişilerin en az 10 yıllık geçmişi var. Temmuz 2015’te Yeni Şafak, “5 Liraya İtina ile Dert Dinlenir” başlığıyla bir haber yayımlamıştı. Sokaktakilerin yerini, dijital almış. Kazancı bilmiyoruz, ilanlara bakarak, birinin derdinin diğerinin dermanı olduğunu söyleyebiliriz. “Kimseye anlatamadığınız derdiniz mi var? Benim derdimle yedi cihan ağlar mı diyorsunuz? Demeyin, alın size dertli piyasa. Oturun anlatın. Belki içlerinden biri şunları söyler: "Dert dediğiniz şey muhtemel zaman sonra içinizde kalacak bir sızıdır. Tabii o da kalırsa."



