Kars'ta 36 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kars Sulh Ceza Hakimliği’nin 04.12.2025 tarihli, 2025/4047 D. İş sayılı kararı doğrultusunda söz konusu hesaplara erişim engeli getirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, vatandaşların kişisel bilgilerinin sorgulandığı veya satıldığı değerlendirilen çok sayıda hesap tespit edildi.

Siber ekiplerince yapılan çalışmalarda, "7545 SKM" suçu kapsamında "Sorgu Paneli" adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 29 Telegram grubu, 6 Instagram hesabı ve 1 X (Twitter) olmak 36 sosyal medya hesabı tespit edildi.


Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, kişisel verilerin korunması ve suç içerikli faaliyetlerin engellenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği öğrenildi.



