Çalı Gölü dondu: Afrika'dan Rusya'ya göç eden kuşları ağırlıyor

Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan ve "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, il merkezi ile Digor ilçesi arasındaki Hanlar Geçidi mevkisinde yer alan 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan bu yana "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölün çevresi de beyaza büründü.

Afrika'dan Rusya'ya göç eden türlerin kullandığı rotada yer alan göl, mayıs ayında 137 kuş türünü ağırlamıştı.

