Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, trafikte aksamalara yol açtı. Yoğun kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bölgede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.





Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler ise Kars'a geri dönmek zorunda kaldı.





Kars’ta yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi

Kars’ta etkili olan sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal olurken, İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise yakın şehirlere yönlendirme yapıldı.





Kars’ta yoğun sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars-Göle-Ardahan karayolunda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.