NSosyal’e birbirinden kullanışlı yeni özellikler geldi: Hikâye, gönderi arama, sabitleme

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal, hikaye modu başta olmak üzere birçok yeni özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı.

Profil-hesap yönetimi başlığı altında da onaylı hesap başvuru formu, takip edilen ve takipçilerde arama, kullanıcı adı, e-posta adresi ve uygulama içinden şifre değiştirme, hesap dondurma seçeneği ve menü (hamburger) eklendi.