Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Japonya Merkez Bankası politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Japonya Merkez Bankası politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

10:0719/12/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Banka en son faiz artırımını 2025 Ocak döneminde yapmıştı.
Banka en son faiz artırımını 2025 Ocak döneminde yapmıştı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faiz oranını beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarırken, bu oran 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BoJ'dan yapılan açıklamaya göre, oy birliğiyle alınan kararla politika faiz oranı, beklentiler dahilinde 25 baz puan artırılarak yüzde 0,75'e çıktı. Bu oran 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BOJ'a göre, temel enflasyonun genel olarak yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi ile uyumlu bir seviyede olacağına dair temel senaryonun gerçekleşme olasılığı arttı. ABD ekonomisi ve ülkenin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler devam etse de azaldı.


Banka en son faiz artırımını 2025 Ocak döneminde yapmıştı.




#BoJ
#Japonya Merkez Bankası
#politika faizi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİM TARİHİ: TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?