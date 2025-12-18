Yeni Şafak
Merkez Bankası rezervleri 190,8 milyar dolar oldu

18/12/2025, Perşembe
AA
Brüt döviz rezervleri, 5 Aralık'ta 76 milyar 763 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 366 milyon dolar artarak 190 milyar 804 milyon dolara yükseldi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 12 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 888 milyon artarak 78 milyar 651 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Aralık'ta 76 milyar 763 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 478 milyon dolar artışla 109 milyar 675 milyon dolardan 112 milyar 153 milyon dolara yükseldi.
Böylece
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 366 milyon dolar artarak 190 milyar 804 milyon dolara çıktı.
