Merkez Bankası rezervleri 190,8 milyar dolar oldu

Buna göre, 12 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 888 milyon artarak 78 milyar 651 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Aralık'ta 76 milyar 763 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.