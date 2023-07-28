'Kama' Yunanistan'da büyük paniğe neden oldu: Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek

ULAQ insansız deniz aracı ailesinin yeni üyesi Kama, Yunan basınında ilgi çekti.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılar geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.

2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Teknoloji ajansı gagadget.com da Türk savunma sanayiinin gelişimini ele alan gazeteler arasında oldu. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden isimlerin başında ise Yunanistan geliyor.

"Ege'deki dengeleri değiştirecek"

Yunan gazetesi Ethnos'un gündeminde ise Kama vardı. Haberde, "Ege'nin yeni amfibi insansız aracı dünyanın her yerinde çalışıyor" denildi.

Haberin devamında ise söz konusu aracın 'Ege'de dengeleri değiştirilebileceğinde' bahsedildi.

Haberde, "Türkiye'nin en hassas noktalarından biri şüphesiz Mavi Vatan'dır. Ancak Ege'nin yapısı ve adacıklı oluşumu işleri zorlaştırıyor" denildi.

Ankara'nın bu nedenle de atılım yaptığına dikkat çeken gazete, "Kama, Türkiye'nin çözmek istediği sorunlar için etkili olabilecek bir platform." denildi.

Türkiye'nin insansız hava aracı sistemlerinde uzmanlığını ortaya koyduğunu ifade eden gazete, bu yeteneğini deniz ve kara araçlarına aktardığını söyledi.

"Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek"

Haberde, "ULAQ insansız hava araçları ailesinin yeni üyesi KAMA, Mavi anavatanda da kritik bir rol oynamanın yanı sıra Türkiye'nin iddialarına göre kendilerini dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek" denildi.

Kama keşif, gözlem ve devriye görevlerini yapabiliyor. Ancak gazeteye göre tek farkı bu değil. Çok önemli bir detayı daha var: Kama, düşmana ciddi hasar verebilen asimetrik bir eşya olarak kullanılabilir. Bu durum Kama'yı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği olarak biliniyor.

Çok gelişmiş bir kontrol ve iletişim sistemine sahip olan Kama, Starlin uydusuna bağlanıyor. Böylelikle Starlink'e sahip tüm ülkeler için potansiyel bir müşteri haline geliyor.

Eğer bir şeyler ters giderse Kama otonom sistemi sayesinde kendi kararlarını verebiliyor. İletişim kesilse bile hedefini yok etme ya da kendi kendini yok etme misyonunu başarıyla gerçekleştiriyor.

TCG Anadolu başta olmak üzere KAMA, tüm platformlarda ve tüm su üstü gemilerinde kullanılabiliyor. Aynı zamanda Kama'yı Kara Kuvvetleri de kullanabiliyor.

Yüksek seviyeli bir platform olması nedeniyle bu aracın düşmana zarar verme ve caydırma kabiliyeti yüksek oluyor.

Haberin devamında ise Türkiye'bu yıl sonuna kadar Kama'nın ilk prototipini üretme ve navigasyon testlerini yapmayı hedeflediğinden bahsedildi.



