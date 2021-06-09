Kanal İstanbul'a ilk kazma 26 Haziran'da vurulacak
Kanal İstanbul’un yapımı için ilk kazma 26 Haziran’da vurulacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada dev projenin temelinin haziran ayında atılacağının müjdesini vermişti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 10 yıl önce, 2011 yılında "çılgın proje" olarak nitelendirdiği ve açıkladığı ilk günden bu yana kamuoyunda ve siyasette tartışma yaratan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak 30 Aralık 20219 tarihinde "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" diye konuşmuştu.
Karadeniz ile Marmara Denizi arasında, 40-45 kilometre uzunluğunda ve 25 metre su derinliğinde olması planlanan AK Parti iktidarının "çılgın projesi" Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazmanın vurulacağı tarih de resmen açıklandı.
Yapılan son açıklamada, Kanal İstanbul için ilk kazmanın 26 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törenle vurulacağı açıklandı.