Ekonomi Kanal İstanbula ilk kazma 26 Haziranda vurulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanal İstanbul'a ilk kazma 26 Haziran'da vurulacak

Kanal İstanbul’un yapımı için ilk kazma 26 Haziran’da vurulacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada dev projenin temelinin haziran ayında atılacağının müjdesini vermişti.

Haber Merkezi Diğer
Kanal İstanbula ilk kazma 26 Haziranda vurulacak
Kanal İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 10 yıl önce, 2011 yılında "çılgın proje" olarak nitelendirdiği ve açıkladığı ilk günden bu yana kamuoyunda ve siyasette tartışma yaratan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak 30 Aralık 20219 tarihinde "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız" diye konuşmuştu.

  • Karadeniz ile Marmara Denizi arasında, 40-45 kilometre uzunluğunda ve 25 metre su derinliğinde olması planlanan AK Parti iktidarının "çılgın projesi" Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazmanın vurulacağı tarih de resmen açıklandı.

Yapılan son açıklamada, Kanal İstanbul için ilk kazmanın 26 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törenle vurulacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziranın sonunda temeli atıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayasofya'yı bir yıl önce hamdolsun açtık. Ardından dün Taksim Camii'nin açılışı da bizlere nasip oldu. Bugün de Çamlıca Kulesi'ni açıyoruz. Bitmedi. Şimdi. İnşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakında temelini atacağımız Kanal İstanbul da ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır
İnşası tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Yakında ilk köprüsünün temelini atacağımız Kanal İstanbul da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır' dedi.


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