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Ekonomi Kanuni Karadeniz yolcusu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanuni Karadeniz yolcusu ​

Kanuni Karadeniz yolcusu

Karadeniz’e geçmek için daha önce Haydarpaşa Limanı’na çekilerek kule sökümü yapılan Kanuni’nin kulesi söküldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de sismik ve sondaj çalışmalarının kararlılıkla süreceğine dikkat çekerek, muhalefetin bulunan gaza ilişkin “Nasıl çıkaracaksınız?” sorularına “Nasıl bulduysak çıkarmasını da biliriz Allah’ın izniyle” cevabını verdi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da bilinen Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni için bugün Haydarpaşa Limanı’nda bir tören düzenlenecek. Karadeniz’e geçmek için daha önce Haydarpaşa Limanı’na çekilerek kule sökümü yapılan Kanuni’nin kulesi söküldü. Kanuni’nin bugün törenle uğurlanacağı Zonguldak’ın Filyos limanında tekrar kulesi kurulacak ve ocak ayı başlarında açık denize uğurlanarak sondaj faaliyetlerine başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de sismik ve sondaj çalışmalarının kararlılıkla süreceğine dikkat çekerek, muhalefetin bulunan gaza ilişkin “Nasıl çıkaracaksınız?” sorularına “Nasıl bulduysak çıkarmasını da biliriz Allah’ın izniyle” cevabını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz 2021'in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz 2021'in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak

40 KUYU AÇILACAK

  • Denizlerde süren hidrokarbon aramalarına ilişkin konuşan Dönmez, şu bilgileri verdi: “Son üç yılda aslında sekiz tane Akdeniz’de, biri de Karadeniz’de olmak üzere sondajımız var. Evet, Akdeniz’de somut bir bulgu olmadı ama Karadeniz’de ilk derin deniz araması hamdolsun, bu keşifle sonuçlandı. Bazı arkadaşlarımız miktara ilişkin bazı eleştiriler söyledi. Dünyada petrol endüstrisi, açıklamalarını hangi kriterle uygun yapıyorsa inanın, Türkiye Petrolleri de bu keşifle ilgili bilgileri ve bulguları aynı kriterlere göre yaptı, hesapladı ve paylaşımı da ondan sonra yaptık. Bundan sonra orada evet, 30 ila 40 arasında kuyu açacağız ama saha yaklaşık 250 kilometrekarelik bir alan. Tek kuyudan bunu üretemezsiniz. Orada elde edilen gazı da aradaki kollektörler, manifoltlarla toplayıp karaya getireceğiz.”

'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da
GÜNDEM
'Kanuni' sondaj gemisi İstanbul'da

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Kanuni sondaj gemisi Şehitler Abidesi'ni selamladı
OYNAT 00:50
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Kanuni sondaj gemisi Şehitler Abidesi'ni selamladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamlayıp Haydarpaşa Limanı'na ulaştığını duyurdu. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '13 Ekim'de Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemimiz, Çanakkale Boğazı'ndan 'Şehitler Abidemizi' selamlayarak çıktı. Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz, yeni keşifler, yeni müjdeler' ifadelerini kullandı.
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