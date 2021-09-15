Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 788 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 788 lira oldu

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,73 azalışla 486,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 788 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 225 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda çeyrek altın 788 lira oldu
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 788 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 225 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,73 düşüşle 486,20 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 489,60 489,80 486,00 486,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.226,00 3.247,00 3.204,00 3.225,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 446,50 450,50 443,40 447,40
  • Lira(Tam) Ziynet 3.153,00 3.173,00 3.130,00 3.150,00
  • Yarım Ziynet 1.576,00 1.586,00 1.566,00 1.576,00
  • Çeyrek Ziynet 788,00 793,00 783,00 788,00

Bu da seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın bilezik satıyor
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Yenice’nin Kalkım ile Balıkesi’in Balya ilçelerinde halk pazarlarında seyyar olarak tezgah açan Ertuğrul Müftüoğlu, 40 yıldır baba mesleği olan sarraflık mesleğini sürdürüyor.
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Yenice bölgesinde tütün ve biber ekimi zamanlarında vatandaşların veresiye aldıkları altınları hasat zamanı ödediklerini belirten Müftüoğlu, “Bu iş baba mesleğim. 40 yılı aşkın süredir Kalkım ile Balya arasında seyyar sarraflık yapıyoruz. Bu yöreyi yıllar önce babam alıştırmış. Sezondan sezona, tütün parasından biber parasına bu bölgede para döner.
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Herkes birbirini tanıdığı için güvenle alış veriş yapılır. Genelde 22 ayar ürünler satarız. Düğünler için bileşik, yatırım aracı olarak 2,5’luk ata lirası ve çeyrek altın alınır. 40 yılı aşkın süredir meslekte bu şekilde çalışıyoruz” dedi.
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MESLEĞİN RİSKLERİ ÇOK, SİLAHLA KURŞUN ATANLAR OLDU <br> <br> Mesleğin son temsilcileri olduklarını ve büyük risk taşıdıklarını belirten Müftüoğlu. “Bir kaç seneye kadar biz de dükkanları sabitleştiririz. Mesleğin tadı kaçtı, sokaklarda altın satmak zor. Riskleri çok. Yollarda silahla önümüze geçenler, kurşun atanlar oldu. Bunları ben yaşadım iki defa.
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Allah’a şükür malımızı, canımızı gasp ettirmeden, sağlığımızı kaybetmeden işimizin başındayız yine. Mecburuz, buralar küçük yerler. Allah bereket versin karnımızı doyuracak kadar üç beş kuruş bir şeyler oluyor” diye konuştu.
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İKİ AY VERESİYE ALTIN VEREBİLİYORUZ <br> <br> Ertuğrul Müftüoğlu, Sezon olarak veresiye satışın paraları dönmeye başladı. Veresiye verdiğimiz müşterilerimiz çok. Bunların paraları yavaş yavaş tahsil olurken, herkes ödemesini düzenli bir şekilde yapar.
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Kalkım ve yakın köylerdeki halkımıza vatandaşlarımıza bir iki aylık veresiye altın verebiliyoruz. Çeyrek altın ihtiyaçlarını görebiliyoruz. Çünkü biber sezonunda biberlerini sattıklarında gelip ödemelerini yapıyorlar. Bu şekilde halkla iç içeyiz. Böyle olmasa ticaret olmuyor. Eylül ayına kadar idare ediliyor. Eylül ayının sonunda kırmızı biberini ve domatesini toplayan, satan ödemelerini bize yapıyor. Bu çark bu şekilde devam ediyor. Bir dahaki sene yine Allah ömür verirse bu şekilde devam ederiz” dedi.
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ALTIN KURUNU İNTERNETTEN TAKİP EDİYOR <br> <br> Seyyar olduğu için altın kurunu da cep telefonu aracılığıyla internetten takip ettiklerini ifade eden Müftüoğlu, “Anlık altın fiyatlarını internet aracılığı ile telefonlarımızdan takip ediyoruz. Güvenemediğimiz zaman da hemen İstanbul’u arıyoruz. Anlık Kapalı Çarşı’daki borsa fiyatını alıyoruz. Bir süre bunla idare ediyoruz. Yüklü satış olursa, düşüp çıktığını internet veya tekrar İstanbul’u arayarak takip ediyoruz” şeklinde konuştu.
Bu da seyyar kuyumcu: Simit satar gibi altın bilezik satıyor
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy'de 40 yıldır seyyar olarak sarraflık yapan Ertuğrul Müftüoğlu, 2 defa silahlı soygun riski atlattı. Görenleri şaşkına çeviren seyyar sarraf düğün zamanı tanıdıklara veresiye altın sattığını belirterek, alacak defteri tuttuğunu söyledi.
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