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Karabük haberleri: Kaz yetiştiriciliği ilçenin yeni gelir kapısı olacak

Kaz yetiştiriciliği ilçenin yeni gelir kapısı olacak: Eğitim verilen her kişiye 400'er kaz verilecek

Karabük'ün Eflani ilçesinde, BAKKA tarafından desteklenen projeyle eğitimleri tamamlanan yetiştiricilere kaz palazları dağıtılacak. Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, "Bir milyon 100 bin lira kaynak aktarıldı. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Eflani'de kaz yetiştiriciliğine başlayacağız. Üç yıl sonra Eflani'de vatandaşların gelir kaynağı kaz yetiştiriciliği olacak" dedi. Karadeniz, her köyden bir kişiye kaz üretimi ve bakımı üzerine eğitimler verileceğini dile getirerek, "Eğitim verdiğimiz her kişiye 400'er tane kaz verilecek. Kazları besleyip büyüttükten sonra pazarlaması yapılacak" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Eflani Belediyesi tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında üreticilere dağıtılacak kazların, ilçenin yeni gelir kapısı olması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edilen projeyle ilk etapta 60 yetiştiriciye 400'er kaz palazı verilecek ve büyütülen kazların pazarlaması yapılacak.

Projeyle kaz yetiştiriciliğinin ilçenin yeni gelir kapısı olması amaçlanıyor.

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"İş gücüne katılan kadın ve genç sayısını artırmak amacındayız"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, BAKKA tarafından kabul edilen projenin ilçenin çehresini değiştireceğini vurguladı.

  • İlçede yaşayan vatandaşlara kaz yetiştiriciliği hakkında bilgi ve becerilerini geliştirebileceği bir eğitim çiftliği kurmak ve iş gücüne katılan kadın ve genç sayısını artırmak hedefinde olduklarını belirten Ertuğrul, "Proje kapsamında 60 kadın ve gence kaz yetiştiriciliği, girişimcilik ve dijital okur yazarlık hakkında eğitimler verilecek" ifadesini kullandı.

Ertuğrul, projenin başvuru sahibinin Eflani Belediyesi, iştirakçi kurumların ise Eflani Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu ve Eflani Ziraat Odası Başkanlığı olduğunu söyledi.

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"Vatandaşlara yeni bir gelir kapısı açılacak"

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz de kaz projesini araştırmak için Belediye Başkanı Ertuğrul ile Aksaray'a gittiklerini, kaz yetiştiriciliğinin verimli olduğunu ve vatandaşlara yeni bir gelir kapısı açacağı kanaatine varıldığını anlattı.

Aksaray'da 18 işletmede inceleme yaptıklarını ifade eden Karadeniz, "Şunu gördük ki bu kaz yetiştiriciliği yapan herkes işinden memnun. Bunu Eflani'ye uyarlayalım dedik. Önceki kaymakamımız Burak Öz de bize destek oldu. Kaymakamlık, belediye ve ziraat odası olarak proje yaptık. Projemizi BAKKA'ya sunduk. BAKKA projeyi onayladı. Bir milyon 100 bin lira kaynak aktarıldı. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Eflani'de kaz yetiştiriciliğine başlayacağız. Üç yıl sonra Eflani'de vatandaşların gelir kaynağı kaz yetiştiriciliği olacak" dedi.

Karadeniz, her köyden bir kişiye kaz üretimi ve bakımı üzerine eğitimler verileceğini dile getirerek, "Eğitim verdiğimiz her kişiye 400'er tane kaz verilecek. Kazları besleyip büyüttükten sonra pazarlaması yapılacak" diye konuştu.

Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor
FOTOĞRAF 26
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Van Tuşba'ya bağlı Tabanlı Mahallesi'nde yaşayan Ömer ve Bilal Kasap kardeşler, 2 yıl önce Fransa’dan kaz yumurtası aldı.
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2 kardeş, getirdikleri yumurtalardan Ankara’da kuluçka sistemiyle aldıkları civcivleri, mahalleye 2 yıl önce kurdukları kaz çiftliğine getirdi.
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Çiftlikte yetişen, yüksek verimli Fransız G35 ve G36 cinsi kaz civcivlerinden 6 ayın sonunda yumurta alınmaya başlandı.
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Yumurtalardan çıkan civcivlere, Türkiye'nin birçok ili başta olmak üzere İran ve Irak'tan talep gelmeye başladı.
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Çiftlikte 500 damızlık kaz ile 2 bin civciv yetiştirdiklerini anlatan Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.
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Bilal Kasap, gelen talepleri yetiştirmek için kaz çiftliğini büyümeyi hedeflediklerini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Civcivleri yetiştirip damızlık haline getirdik. Yetiştirdiğimiz damızlıklarımızın bir kısmını kışın kesime verdik. Daha sonra bunları sezonluk yumurtlama dönemine hazırlamaya başladık. Yumurtlamaya başladıktan sonra zaten insanların ilgisini çekmeye başladı. Tuşba Kaz Çiftliği olarak bu yıl istediğimiz sayıya ulaşamadık. Bu da damızlıktan dolayı. İran ve Irak'tan da talep var. Şu an 500 damızlık kazımız var. 2 bin adet de civciv var. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl satışlarımızı istediğimiz gibi yapamadık. Gelen talepleri karşılayamadık. Kaz satışlarımızı en çok Kars, Ardahan, Batman, Siirt ve Rize'ye yapıyoruz. Bölgemiz kaz yetiştiriciliğine uygun olduğu için bu işi herkese öneriyoruz.
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Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan ise etlerinin çok lezzetli olduğunu söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum. Şu an 13 kazım var. Önümüzdeki yıl bu sayıyı artırmayı düşünüyorum. Herkese kaz etini tavsiye ediyorum.
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Van’da yetiştirilen kazlara yurt dışından talep: Aldıkları kazların hem etini yiyor hem yağını dizlerine sürüyor
Van'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp, ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, civciv, kaz ve kaz etleri için Türkiye'nin birçok kentinin yanı sıra İran ve Irak'tan da talep aldıklarını söyledi. Çiftlikten aldığı kazları evinin bahçesine götüren Mehmet Yarışan, "Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı. Aldığım kazların hem etini yiyorum hem de yağını dizlerime sürüyorum" dedi.


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