Kaz yetiştiriciliği ilçenin yeni gelir kapısı olacak: Eğitim verilen her kişiye 400'er kaz verilecek

Eğitim verilen her kişiye 400'er kaz verilecek Karabük'ün Eflani ilçesinde, BAKKA tarafından desteklenen projeyle eğitimleri tamamlanan yetiştiricilere kaz palazları dağıtılacak. Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz, "Bir milyon 100 bin lira kaynak aktarıldı. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Eflani'de kaz yetiştiriciliğine başlayacağız. Üç yıl sonra Eflani'de vatandaşların gelir kaynağı kaz yetiştiriciliği olacak" dedi. Karadeniz, her köyden bir kişiye kaz üretimi ve bakımı üzerine eğitimler verileceğini dile getirerek, "Eğitim verdiğimiz her kişiye 400'er tane kaz verilecek. Kazları besleyip büyüttükten sonra pazarlaması yapılacak" diye konuştu.

Haber Merkezi 31 Ağustos 2020, 11:34 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020, 11:44 AA