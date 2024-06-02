Kırmızı ette fiyatlar yüzde 10 düştü

Ocak ayından bu yana artan et fiyatları düşmeye başladı. Aralıksız yapılan zamlar sonrası tepkiler çığ gibi büyüyünce, Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et ithalatına başlamıştı. Kurumun ithal ettiği etler zincir marketler üzerinden uygun fiyatla satılınca, arz-talep dengesi sağlandı. Kasapların daha fazla kırmızı ete ulaşmasıyla da aylar sonra kırmızı ette, yüzde 8 ile 10 oranında indirim yapıldı. Gelen indirimin ardından kilogramı 650 liraya satılan kuşbaşı et 580 liraya, 600 liraya satılan kıyma ise 550 liraya düştü.

TALEP AZALINCA İŞLER DÜŞTÜ

Kırmızı ette ocak ayından itibaren yüzde 40'ın üzerinde bir zam geldiğini söyleyen İstanbul Kasaplar Esnaf Odası Üyesi Veysel Günal, “Bu arz talebinin artması üzerine tabii bu piyasadaki dengeyi bozdu. Et ve Süt Kurumu’nun ithal et getirmesinden ve sanayicilere eti vermesinden dolayı piyasalarda biraz arz talebi dengeledi. Kırmızı ette şu anda 650-700 lira bantlarından 580 lira bantlarına kadar geldi. Aşağı yukarı kilogramında 70 lira bandında düşüş oldu. Her sene kurban olduğu zaman fiyatlar artardı. Kurban fiyatları yüksek olduğundan dolayı, piyasaların ve esnafların da biraz işlerinde düşüklük olduğundan dolayı fiyatlar geriledi" diye konuştu.

KÖPÜK ZAMLAR YAPILDI

Et ve Süt Kurumu'nun piyasaya, sanayicilere 340 liradan et verdiğini söyleyen Günal, "Mahalle kasapları olarak 360-370 lira bandında et alıyoruz ama bizim aldığımız yerli ettir. Bakın burada ayırmamız gerekiyor. Market ve AVM'lerin içinde satılan etlerin yüzde 90'ı ithal ettir. O yüzden de fiyatlar, arz talep dengesine göre farklıdır. Bu fiyatlar semtlere göre de değişiyordur" dedi.

Ocak ayından bu yana yapılan zamları 'köpük zam' olarak değerlendiren Günal, "Şu anda piyasa dengeledi. Kurbanın da gelmesi fiyatları şu anda dengeledi. Biz isteriz ki fiyatlar daha da düşsün ama besici de diyor ki, 'Bizim de maliyetlerimizi kurtarmıyor', kasap da diyor ki, 'Biz de kendi maliyetimizi kurtarmıyoruz' Kırmızı et bundan 2 ay önce Ramazan ayı sonlarına doğru 395 bandını görmüştü, şu anda 370-365 bandından gidiyor" ifadelerini kullandı.

Veysel Günal

BAYRAMDA DAHA DA GERİLER

Kurban Bayramı'na yaklaştığımız şu günlerde kırmızı etteki fiyat düşüşünün biraz daha sürebileceğini ifade eden Veysel Günal, "Çünkü vatandaşın alım gücü beyaz ete yönlendiği için kırmızı et fiyatları 20 lira daha düşecek gibi gözüküyor. Kuzu biraz geriledi. Kuzu bandı 480 liradan 440 liraya düştü. Bizim de satışımız 490 liradan aldığımızda 630-650 liraya veriyorduk. Şu anda biz 440'a alıyoruz, 580-600 bandında, yalnız bizim kıvırcık süt kutusudur. Danaya geldiğimiz zaman da 670 liradan 600 liraya kuşbaşı, kıymayı da 580 lira veriyoruz. Dana biftek antrikot 700 lira, bonfile bin 100 liradan 900 liraya düştü. Kuzu kuşbaşı 750 lira, kuzu eti de 600 lira şu anda" ifadesini kullandı.



