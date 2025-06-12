Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kıymada hileye karşı kontrollü üretim

Kıymada hileye karşı kontrollü üretim

Merve Safa Akıntürk
04:0012/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş uygulamalarına karşı yürüttüğü denetim ve önleme çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, özellikle kıyma ve kanatlı eti ürünlerinde sıkça rastlanan tağşiş vakalarının önüne geçmek amacıyla yeni denetim ve üretim stratejileri masaya yatırıldı. Bakanlık yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, kıyma ürünlerinde yapılan tağşiş uygulamalarına karşı ‘kontrollü kıyma üretimi’ sisteminin devreye alınması konusu ele alındı.

FARKLI TÜRLER KARIŞTIRILMAYACAK

Sistem sayesinde, kıymanın üretim süreci boyunca şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanarak, etin içerik ve kaynağı net bir şekilde tespit edilebilecek. Özellikle farklı türde etlerin karıştırılması ya da başka maddelerin katılması gibi halk sağlığını tehdit eden uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Toplantıda ele alınan bir diğer önemli başlık ise kanatlı eti ürünlerine tağşiş amacıyla deri katılması uygulaması oldu. Gıda güvenliğini artırmak ve tüketici haklarını korumak amacıyla yürütülen bu çalışmalar, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından şeffaf ve güvenilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.



#Kıyma
#Denetim
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2025 karne günü ve yaz tatili başlangıcı ve bitişi