Kıymada hileye karşı kontrollü üretim

Sistem sayesinde, kıymanın üretim süreci boyunca şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanarak, etin içerik ve kaynağı net bir şekilde tespit edilebilecek. Özellikle farklı türde etlerin karıştırılması ya da başka maddelerin katılması gibi halk sağlığını tehdit eden uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Toplantıda ele alınan bir diğer önemli başlık ise kanatlı eti ürünlerine tağşiş amacıyla deri katılması uygulaması oldu. Gıda güvenliğini artırmak ve tüketici haklarını korumak amacıyla yürütülen bu çalışmalar, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından şeffaf ve güvenilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.