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Ekonomi

Kömür yardımı Resmi Gazete'de: İhtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılacak

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik 'kömür yardımı' Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak. Kömür yardımına ilişkin miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. İşte kömür yardımına ilişkin merak edilen detaylar..

07:21 - 29/12/2023 Cuma
DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.


İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.


Kararda, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak yardımdan faydalanacak hanelerin tespit edileceği belirtilirken, sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

Kararda ayrıca, ihtiyaç sahibi hanelere iletilecek kömür bedeline ilişkin faturaların hanenin ikamet ettiği vakıf adına düzenleneceği de ifade edildi.








#Kömür yardımı
#Resmi Gazete
#Cumhurbaşkanı kararı
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