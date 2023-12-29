Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim görecek subay ile astsubay alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacakken subay ihtiyacına yönelik ise 438 askeri personel alınacak. İşte subay ile astsubay alımına ilişkin başvuru şartları ve aranan nitelikler..