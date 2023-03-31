Konut alacaklar boş daire arıyor: İçinde kiracı olan evler satılmıyor

Emlakçılar, konut satışının zorlaştığını, alıcıların ilk olarak evin dolu olup olmamasına baktığını belirtti. Öte yandan tahliye problemlerinde uygulanan tahliye taahhütnamesi sıklıkla uygulanmaya başlandı. Daireler taahhütname imzalanmadan kiraya verilmiyor. Son dönemde konut ve kira fiyatlarındaki yüksek artışlar ev sahipleri ile kiracılar arasında uyuşmazlıklara neden oldu. Evlerini satmak isteyen mal sahipleri kiracılarının çıkmamasından dolayı zorluk yaşıyor. Alıcılar ise kiracısı olan evi, kiracıyı çıkartamama ihtimalinden dolayı almak istemeyebiliyor. Bu sebeple emlakçılar kiracılı evleri satmanın zor olduğunu söylüyor.

’’Kiracısı olan daireleri satmak zorlaştı’’