Konut alacaklar boş daire arıyor: İçinde kiracı olan evler satılmıyor

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Ev sahipleri kiracıyı çıkartmak için tahliye taahhütnamesi yöntemine başvurmaya başladı. Evlerini kiraya vermek isteyen bazı mal sahipleri kiracılara sözleşme imzalatarak kontrat bittiğinde çıkarılmayı taahhüt etmesini istiyor. Noter onaylı imzalanan taahhütname ile ev sahipleri evlerini satmak veya başka sebeplerle kiracıyı çıkartmak istediklerinde bu taahhütnameyi devreye sokuyor. Mal sahiplerinin kiracılarını çıkartmak için çeşitli yöntemlere başvurduğunu söyleyen Başaran, ’’Mal sahipleri, kiracılardan kira kontratının yanında tahliye taahhütnamesi de imzalamasını istiyor. Ev sahipleri kira kontratı sözleşmesi bittiğinde, istediği zaman kiracıyı çıkarmak için tahliye taahhütnamesini imzalatıyorlar. Ev sahipleri hukuki güvence olarak kiracıların ‘tahliye taahhütnamesi’ imzalamasını istiyor. Son dönemde kiralar çok yükseldi, evlerini yüksek fiyattan kiraya vermek isteyenler de tahliye taahhütnamesini devreye sokarak kiracısını çıkartmak isteyebiliyor’’ dedi.